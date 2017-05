Các nhà đàm phán 11 nước họp bàn về TPP mà không có Mỹ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Fraser Institute)

Các nhà đàm phán hàng đầu của 11 nước ngày 2/5 đã bắt đầu nhóm họp tại thành phố Toronto (Canada) để thăm dò khả năng đưa vào hoạt động Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà không có sự tham gia của Mỹ.

Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Keiichi Katakami trong ngày 1/5 và 2/5 đã gặp 9 trong số 10 người đồng cấp để trù bị cho cuộc họp kéo dài 2 ngày nói trên ở thành phố Toronto. Trả lời báo giới trước thềm cuộc họp, ông Katakami bày tỏ Tokyo tin tưởng rằng 11 quốc gia cần đoàn kết để đưa TPP có hiệu lực.

Sau cuộc họp trên, Bộ trưởng thương mại các nước cũng sẽ tiến hành một hội nghị trong tháng Năm. Nhật Bản hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận mới vào giữa tháng 11, khi Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Trước đó Nhật Bản từng do dự trong việc đưa TPP có hiệu lực mà không có Mỹ, thị trường lớn nhất trong khối này. Tuy nhiên, trước nguy cơ thương mại tự do bị đe dọa với sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, đã có ngày càng nhiều lời kêu gọi trong chính quyền Nhật Bản muốn Tokyo đảm nhận vai trò đi đầu để duy trì đà của thương mại tự do.

