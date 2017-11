Thuế xăng dầu Việt Nam thấp hơn Mỹ và Lào

Trả lời cử tri về đề xuất sửa đổi khung thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ 1.000-4.000 đồng/lít lên khung 3.000-8.000 đồng/lít, Bộ Tài chính cho rằng: Xăng dầu là sản phẩm chứa các chất hóa học, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở diện rộng.

Các nước trên thế giới đã đưa xăng dầu vào đối tượng thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường (nhằm mục đích bảo vệ môi trường) với các tên gọi khác nhau như thuế nhiên liệu, thuế năng lượng, thuế phương tiện,...

Theo Luật thuế bảo vệ môi trường hiện hành, xăng dầu thuộc đối tượng chịu thuế, với khung thuế từ 1.000-4.000 đồng/lít đối với xăng, từ 1.000-3.000 đồng/lít đối với nhiên liệu bay.

Thuế bảo vệ môi trường hiện nay vẫn áp dụng với xăng là 3.000 đồng/lít. Ảnh: L.Bằng

Mức thuế bảo vệ môi trường hiện hành đối với xăng là 3.000 đồng/lít (gần bằng mức tối đa trong khung thuế), đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít (đã bằng mức tối đa trong khung thuế). Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu để phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ là khó có thể thực hiện được, đặc biệt trong điều kiện phải cắt giảm dần thuế nhập khẩu đối với xăng dầu theo cam kết quốc tế và giá dầu trên thị trường thế giới biến động bất thường, khó lường.

Lý do Bộ Tài chính đề xuất tăng khung thuế, một là do việc thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (hiện Việt Nam đã và đang tham gia 11 Hiệp định thương mại tự do); hai là chủ động ứng phó khi giá dầu thế giới có biến động bất thường, khó lường; ba là dầu là sản phẩm khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho rằng, tỷ lệ thuế xăng dầu (gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng) trên giá cơ sở của Việt Nam đang ở mức thấp so với nhiều nước.

Cụ thể, tỷ lệ thuế trên giá cơ sở của Việt Nam đang ở mức thấp (37,49% đối với xăng; 20,76% đối với dầu diesel; 11,59% đối với dầu hỏa; và 19,13% đối với dầu mazút) so với nhiều nước (Hàn Quốc khoảng 70%, Campuchia khoảng 40%, Lào khoảng 56%, Philipines khoảng 62%, Nga khoảng 52%, Mỹ khoảng 53%, Hồng Kông khoảng 83%, Thái Lan khoảng 67%).

Vì thế, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh nâng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 1.000-4.000 đồng/lít lên 3.000-8.000 đồng/lít (không áp dụng lộ trình).

Mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể đối với xăng vẫn áp dụng như hiện hành là 3.000 đồng/lít.

Theo Bộ Tài chính, Luật thuế bảo vệ môi trường chỉ quy định khung thuế bảo vệ môi trường và giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể (tại Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội).

Trên cơ sở đánh giá tác động cụ thể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tới giá bán lẻ xăng dầu và đời sống người dân, tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế BVMT cụ thể đối với xăng dầu trong phạm vi khung quy định tại Luật cho phù hợp.

“Do đó, việc điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu chưa tác động đến giá bán lẻ xăng dầu, cũng như đến sản xuất kinh doanh”, Bộ Tài chính khẳng định.

Theo: L.Bằng

Vietnamnet