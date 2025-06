Xử phạt hàng chục tỷ đồng với doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 24/6, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, thông qua nhiều nội dung và nghị quyết quan trọng của tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh, đã trình bày báo cáo về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại kỳ họp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2020-2024, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 6 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 93 đơn vị khai thác khoáng sản. Qua đó, UBND tỉnh đã ban hành 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, căn cứ đề nghị từ Kiểm toán nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 14 đơn vị khác cũng bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2022-2024, Cục Thuế tỉnh đã thanh tra, kiểm tra và phát hiện các hoạt động trái phép, tiến hành xử phạt và truy thu hơn 76 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phát hiện 958 vụ, liên quan đến 47 tổ chức và hơn 1.000 cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên. Công an tỉnh đã tham mưu ban hành quyết định xử phạt hơn 6 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 61 vụ với 12 bị can và chuyển 335 vụ cho các ban ngành khác xử lý.

Ông Lê Văn Cường chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý khoáng sản. Công tác quy hoạch khoáng sản của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chưa dự báo được nhu cầu nguyên liệu cho các dự án trọng điểm. Việc cấp phép khai thác mỏ đất san lấp công trình còn chậm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp tại nhiều huyện.

Có nhiều vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản tại Đắk Lắk (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khoáng sản ở một số trường hợp còn chậm trễ. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra tại nhiều địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

"Hoạt động thanh tra, kiểm tra tuy được tăng cường, nhưng chất lượng, kết quả xử lý còn nhiều hạn chế, xử lý chưa nghiêm. Vì vậy, chưa có nhiều chuyển biến sau thanh tra, kiểm tra, vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn", ông Cường nhấn mạnh.

Báo cáo cũng chỉ ra tình trạng khai thác khoáng sản vượt công suất, khai thác trái phép, sử dụng bãi tập kết nằm ngoài phạm vi cấp phép vẫn còn phổ biến. Nhiều mỏ chưa lắp đặt trạm cân, camera hoặc lắp đặt mang tính đối phó, không sử dụng, cùng với việc phương tiện vận tải không cân tải vật liệu trước khi di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quy hoạch, kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là cải thiện quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các ngành tài nguyên và môi trường, thuế, công an và chính quyền địa phương.