Xử phạt 3 đối tượng lập hai nhóm kín "báo chốt CSGT" ở Phú Thọ

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng với tổng số tiền 22,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng gồm: C.T.K. (SN 1979, trú tại xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa), T.N.T. (SN 1994, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh) và N.V.H. (SN 1989, trú tại xã Trưng Vương, TP Việt Trì).

Công an xử phạt các đối tượng lập nhóm Zalo báo chốt CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện 2 nhóm kín "Luật giao thông" và "Nhóm An Toàn Mới" trên mạng xã hội Zalo.

Hai nhóm này thu thập vị trí tuần tra, kiểm soát, làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự để thông báo cho các thành viên biết, né tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Nhóm chỉ kết nạp thành viên khi có người khác giới thiệu. Ngôn từ trong nhóm sử dụng các tiếng lóng như "bắn chim, nhặt xác", "đo chân", "thổi bóng", "ngửi mồm" nhằm ám chỉ các chốt lực lượng CSGT bắn tốc độ, đo nồng độ cồn…

Quá trình điều tra, công an làm rõ nhóm "Luật giao thông" do C.T.K. (trưởng nhóm) và T.N.T. (phó nhóm) quản lý, điều hành; "Nhóm An Toàn Mới" do N.V.H. quản lý, điều hành.

Đến thời điểm bị phát hiện, hai nhóm kín nói trên có gần 1.500 thành viên tham gia. Công an đã vô hiệu hóa hoạt động của hai nhóm Zalo này.