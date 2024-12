Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bị khởi tố trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Chiều 26/12, liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với 2 bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03, thông tin về vụ án (Ảnh: H.N.).

Các bị can gồm: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng và cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh.

Ông Vượng và ông Khánh bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn.

Ông Nguyễn Doãn Khánh (Ảnh: P.T.).

Hồi tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo một số địa phương liên quan sai phạm trong vụ Phúc Sơn.

Trong số những người bị khởi tố có bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Đặng Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi), ông Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Viết Chữ (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi).

Các cá nhân này đều bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Đối với tiến độ chung của vụ án Phúc Sơn, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ án với 38 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Về tiến độ điều tra, đại diện C03 cho biết dự kiến đầu quý I năm 2025 sẽ có kết luận điều tra.