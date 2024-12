Phú Thọ "bác" thông tin chồng tử vong, vợ nguy kịch vì đốt than sưởi ấm

Sáng 20/12, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong ngày 14 và 15/12, một số trang báo, mạng xã hội đồng loạt đưa tin về vụ ngộ độc khí CO khi đốt than sưởi ấm ở huyện Thanh Thủy khiến người chồng tử vong, người vợ nguy kịch.

Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy cung cấp thông tin để làm rõ phản ánh trên.

Sau khi rà soát, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy khẳng định trong năm nay không tiếp nhận và điều trị trường hợp người bệnh nào nguy kịch hoặc tử vong do ngộ độc khí CO vì đốt than sưởi ấm như thông tin nêu trên.

Không có cán bộ, bác sĩ nào của Trung tâm Y tế Thanh Thủy cung cấp thông tin cho báo chí, mạng xã hội về sự việc trên.

"Thông tin về vụ việc ngộ độc khí CO gây tử vong do sưởi than trên địa bàn huyện Thanh Thủy là không chính xác", cơ quan này khẳng định.

Liên quan đến sự việc, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Thọ, 23 cơ quan báo chí, 16 trang thông tin điện tử và 13 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin về sự việc.