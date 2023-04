Xử lý xe chở hàng quá tải trọng hơn 100 tấn

Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ trên đường 933 (nối TP Sóc Trăng với huyện Long Phú), phát hiện một ô tô đầu kéo mang BKS 82H-001.08 kéo theo rơ-moóc có dấu hiệu quá tải trọng.

Phương tiện này do Trần Thái Công (ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển, đang chở gỗ.

Phương tiện bị lực lượng chức năng kiểm tra (Ảnh: Công an).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe không có giấy đăng ký theo quy định; chở vượt quá trọng tải cho phép trên 104 tấn (vượt hơn 308%); vượt quá tải trọng của cầu, đường trên 136 tấn (vượt hơn 758%).

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hành vi vi phạm nêu trên của tài xế quá nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cầu, đường cũng như an toàn giao thông.