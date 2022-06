Xế hộp bị tạt sơn loang lổ trên phố Hà Nội

Ngày 4/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một chiếc ô tô bị phá hoại ở phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung.

Chiếc xế hộp màu trắng bị tạt sơn loang lổ (Ảnh: Đình Thọ).

Theo thông tin đăng tải, chiếc ô tô Beijing X7 màu trắng đỗ ở lòng đường, đối diện khu nhà LK3, số 90 Nguyễn Tuân bị nhiều vệt sơn màu đỏ, đen đổ loang lổ trên nắp capo và kính xe.

Đáng nói, cùng đỗ tại một vị trí nhưng những ô tô phía sau không rơi vào cảnh "bi đát" như chiếc Beijing X7.

Được biết, chiếc xe bị tạt sơn có giá khoảng hơn 700 triệu đồng.

Chiếc ô tô bị tạt sơn cả trên nắp capo và kính xe (Ảnh: Đình Thọ).

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí về vụ việc, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết, hiện công an phường chưa nhận được trình báo của chủ xe. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh, làm rõ.