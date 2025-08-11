Xe buýt húc đổ cột đèn sau cú va chạm với ô tô con

Chiều 11/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 11h45 cùng ngày, tại đường nội khu trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt và một ô tô con.

Chiếc xe buýt húc đổ cột đèn bên đường sau cú va chạm (Ảnh: Thành Đạt).

Vào thời gian trên, xe buýt BKS 29B-201.xx đang di chuyển trong đường nội khu thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tới ngã tư đường bất ngờ va chạm với một ô tô con.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô con vỡ nát, hư hỏng nặng; chiếc xe buýt sau cú tông thì bị lao lên vỉa hè đường, đâm đổ cột đèn trên vỉa hè, phần kính trước xe buýt vỡ nát, nhiều mảnh vỡ bắn tung tóe mặt đường.

Chiếc ô tô con bị vỡ nát phần đầu (Ảnh: Thành Đạt).

Theo cảnh sát, rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 11 có mặt tại hiện trường, tuy nhiên cả hai chủ phương tiện đã tự thoả thuận việc bồi thường.