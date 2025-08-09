Truy tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Ngày 9/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lê Thể (SN 1983, trú tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h15 ngày 6/5, Thể điều khiển xe tải biển kiểm soát 38C-157.82 chở đất đi từ mỏ đất Phú Lộc thuộc xã Trường Lưu hướng đến công trường xây dựng khu công nghiệp ở xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi đi đến ngã tư cổng chào thuộc thôn Trà Sơn, xã Trường Lưu, tài xế này không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn, đường dốc nên đã đâm vào một xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nam sinh thương vong (Ảnh: Văn Nguyễn).

Xe máy này do 2 nam sinh N.P.L. (SN 2007) và P.Q.K. (SN 2007), cùng học lớp 12, Trường THPT Can Lộc, chở nhau sau giờ học ở trường.

Vụ việc khiến nam sinh L. tử vong, nạn nhân còn lại bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%. Hai phương tiện hư hỏng.

Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trương Quang Hải (SN 1987, trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 15h ngày 2/7, Hải điều khiển ô tô trên quốc lộ 1A, đến địa phận tổ dân phố 5, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra va chạm với xe máy do ông N.T.H. (SN 1960, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Vụ việc khiến ông H. tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do Trương Quang Hải điều khiển ô tô chuyển hướng thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn.