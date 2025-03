Xây dựng 2 khu tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 tháng

Ngày 24/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Ninh Thuận cho biết đã cơ bản hoàn thành dự thảo phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện di dân tái định cư để thực hiện hai dự án nhà máy điện hạt nhân 1 và 2. UBND tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng 100% trong năm 2025.

Hai dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận dự kiến tác động đến gần 4.000 người/1.100 hộ (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân 1 được xây dựng tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, có tổng diện tích 64,84ha (tăng 21,17ha so với diện tích đã phê duyệt), tổng số lô đất ở là 605. Khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân 2 đặt tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, có tổng diện tích 45,49ha (tăng 1,84ha so với diện tích đã phê duyệt), tổng số lô đất ở là 629. Các khu tái định cư được định hướng xây dựng sát biển để phục vụ phát triển du lịch, thương mại và bảo đảm các tiêu chí đô thị du lịch.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính bố trí vốn khoảng 12.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện. Dự kiến sau khi hoàn thiện trình tự thủ tục, khu tái định cư sẽ được xây dựng hoàn thành từ 29/7 đến 26/12. Hiện đơn vị này cũng đã dự trù nguồn vật liệu đất đắp đối với hai khu tái định cư vào khoảng hơn 1,5 triệu m3. Trong đó, đất cấp phối thiên nhiên khoảng hơn 540.000m3 và đất đắp nền hơn 1 triệu m3.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy, tổng công suất khoảng 4.600 MW. Nhà máy điện hạt nhân 1 có công suất khoảng 2.400 MW, nhà máy điện hạt nhân 2 có công suất khoảng 2.200 MW.