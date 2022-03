Xác minh thông tin tái diễn tình trạng "làm luật" ở cửa khẩu Lạng Sơn

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận với PV Dân trí vào sáng nay (3/3).

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đăng tải thông tin cho rằng, ở cửa khẩu Tân Thanh xảy ra tình trạng đổi lốt (hoán đổi thứ tự) xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã lập tức giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; báo cáo kết quả, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề liên quan.

"Đơn vị đang tích cực xác minh, làm rõ nghi vấn mà báo chí đăng tải. Ở thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa thể kết luận những thông tin được phản ánh có dấu hiệu hình sự hay không" - vị lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định.

Nhiều cơ quan báo chí phản ánh lại tái diễn tình trạng thu tiền luật ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ (Ảnh: Thành Trung).

Đáng chú ý, trước đó, hồi đầu năm 2022, tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra tình trạng chi hàng trăm triệu đồng để được "ưu tiên" xuất khẩu hàng hóa.

Cụ thể, lợi dụng tình trạng ùn ứ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, Lâm Văn Hưởng và Lâm Tuấn Anh (người được giao nhiệm vụ quản lý, phát phiếu thứ tự cho phương tiện tại bãi trung chuyển) đã thực hiện hành vi nhận hối lộ nhằm sắp xếp cho các phương tiện được lên cửa khẩu không đúng quy định, quy trình. Riêng đối tượng Đinh Văn Thìn (SN 1978, trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp tự do) bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, 3 đối tượng câu kết thực hiện hành vi phạm tội với số tiền 200-300 triệu đồng/xe hàng hóa được xuất khẩu nhanh (trên thực tế, các xe tại bãi phải chờ 13-14 ngày mới có thể thông quan).

Mở rộng điều tra vụ án này, ngày 21/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh (ngụ tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Ngô Xuân Trường - cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn và Phạm Văn Hoàn - nguyên cán bộ công an tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về hành vi đưa hối lộ.