300 triệu "bôi trơn" mỗi container xuất khẩu: Bắt cán bộ hải quan, công an

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh (ngụ tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Ngô Xuân Trường - cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn và Phạm Văn Hoàn - nguyên cán bộ công an tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Như vậy, mở rộng điều tra vụ án vụ chi 300 triệu đồng để được "ưu tiên" xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ việc dàn xếp ưu tiên cho xe hàng xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn với giá từ 200 - 300 triệu đồng/xe (Ảnh minh họa).

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng để điều tra về hành vi "đưa và nhận hối lộ" liên quan đến việc dàn xếp ưu tiên cho xe hàng xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn với giá từ 200 - 300 triệu đồng/xe.

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó về hành vi nhận hối lộ là Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh (cùng là các cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Đối tượng bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ là Đinh Văn Thìn (SN 1978, trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp tự do).

Công an tỉnh Lạng Sơn cáo buộc, trong thời gian vừa qua, lợi dụng tình trạng ùn ứ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, Hưởng và Tuấn Anh (được giao nhiệm vụ quản lý, phát phiếu thứ tự cho phương tiện tại bãi trung chuyển) đã thực hiện hành vi nhận hối lộ nhằm sắp xếp cho các phương tiện được lên cửa khẩu không đúng quy định, quy trình.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng câu kết thực hiện hành vi phạm tội với số tiền 200-300 triệu đồng/xe hàng hóa được xuất khẩu nhanh (trên thực tế, các xe tại bãi phải chờ 13-14 ngày mới có thể thông quan). Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.