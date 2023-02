Vụ tai nạn 8 người chết: Nhiều tiếng kêu cứu vang lên trong xe

Tuyến đường chưa được bàn giao khai thác

Sáng 14/2, ông Khuất Việt Hùng được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phân công trực tiếp vào Quảng Nam tìm hiểu vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng (ở giữa), Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khảo sát hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công Bính).

Sau khảo sát hiện trường và đến thăm hỏi các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng cho biết hiện trong số 4 nạn nhân bị thương nặng có 2 nạn nhân rất nguy kịch, lớn tuổi; còn các nạn nhân khác nhẹ hơn đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

"Bệnh viện đã báo cáo với tôi là ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân, máu, thuốc men đầy đủ, bệnh viện có các chuyên gia giỏi đang vào để điều trị các bệnh nhân", ông Hùng nói.

Hiện trường vụ tai nạn làm 8 người tử vong (Video: Công Bính).

Báo cáo với ông Khuất Việt Hùng, đại diện Công an huyện Núi Thành cho hay, khi tai nạn xảy ra, có 6 nạn nhân rơi hẳn ra khỏi xe. "Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn, người dân đã cứu các nạn nhân đưa đi cấp cứu. Có một nạn nhân có thắt dây an toàn ở vị trí ghế lái", đại diện Công an huyện Núi Thành thông tin.

Công an huyện Núi Thành cho biết tại ngã tư này có đèn tín hiệu giao thông. Lúc này chỉ có đèn vàng nhấp nháy, không có đèn đường, trời có sương mù.

Chiếc ô tô khách biến dạng (Ảnh: Công Bính).

Ông Khuất Việt Hùng "truy" Công an huyện Núi Thành: Tuyến đường này xe khách, xe tải có được đi không? Đại diện Công an huyện Núi Thành cho hay tuyến đường chưa được bàn giao đưa vào khai thác, vận hành. Tuyến đường này còn thiếu rất nhiều biển chỉ dẫn nhưng có biển hạn chế tốc độ 60km/h.

Đại diện CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, tuyến đường này đang được đầu tư, chưa đưa vào khai thác nhưng có rất nhiều xe khách, xe tải, xe con lưu thông.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, từ khi thông xe kỹ thuật tuyến đường năm 2020 có nhiều ô tô lưu thông. Từ đó, lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, kiểm soát tốc độ. Cũng do chưa đưa vào khai thác nên nhiều tài xế không nắm rõ tốc độ cho phép.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị xem xét, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan quá trình quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng của 2 tuyến đường này và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.

"Sớm xác định và đưa ra những kiến nghị xử lý các bên liên quan như chủ xe, HTX kinh doanh vận tải của xe ô tô khách này. Nếu sai thì kiến nghị xử lý", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho rằng đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên các cơ quan chức năng phải nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý thật nghiêm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu quan tâm đến các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, đặc là các bệnh nhân lớn tuổi.

Cảnh tang thương lúc 4h sáng

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Lệ - chủ quán nước ở sát hiện trường cho hay, khoảng 4h sáng 14/2, bà cùng một số tài xế xe container đang nghỉ tại quán thì nghe tiếng nổ rất to. Nghĩ là có vụ tai nạn nên bà gọi các tài xế đang ngủ nhanh chóng ra hiện trường cứu các nạn nhân.

Khi bà Lệ cùng một số tài xế chạy ra thì thấy xe chở khách đã nằm ngửa. Xung quanh trời tối om, có tiếng khóc của một em bé gọi: "Ba ơi, ba có bị sao không?". Tại đây, bà Lệ chứng kiến cảnh tang thương khi nhiều người trên xe bị thương và tử vong.

Bà Lệ đã hô hoán người dân, các tài xế container đang nghỉ trong quán đến cứu hộ và đưa các nạn nhân gặp nạn ra khỏi hiện trường đi cấp cứu; đồng thời bà gọi điện cho các cơ quan chức năng đến hiện trường.

Anh Phạm Văn Sơn (tài xế xe container, trú tỉnh Ninh Bình) là một trong những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tham gia cứu người.

Anh Sơn kể: "Tôi và tài xế khác đang ngủ trên võng trong quán của chị Lệ thì nghe tiếng va chạm rất to. Sau đó, chị Lệ có hô hoán anh em chúng tôi cùng chạy ra hiện trường. Thấy nạn nhân bị mắc kẹt trong xe, tôi và anh em đã dùng xà beng, cây gỗ cứng để đập cửa kính. Sau vài phút có 4 người đã được đưa ra hiện trường và được đưa đi cấp cứu".

Khoảng 20 phút sau, khi xe cấp cứu đến, anh Sơn cùng đồng nghiệp đưa nạn nhân lên xe và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác bị mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Theo lời anh Sơn, hiện trường vụ tai nạn quá khủng khiếp, một số người bị mắc kẹt và đã tử vong, cảnh tượng quá đau xót. "Trong lúc cứu nạn, chúng tôi nghe nhiều tiếng la thất thanh "Cứu tôi với" vang lên trong xe".

"Anh em chúng tôi cũng đã cố gắng cứu nhiều người ra ngoài càng sớm càng tốt nhưng tại hiện trường có đến 6 nạn nhân tử vong. Anh em chúng tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ biết đưa các nạn nhân ra ngoài càng sớm càng tốt, sau đó xe cấp cứu và công an đến đưa các nạn nhân đến bệnh viện", anh Sơn chia sẻ.