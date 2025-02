Vụ tai nạn 3 người chết ở Phú Yên: Tạm giữ tài xế

Chiều 8/2, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Quốc Huy (40 tuổi, trú tỉnh Gia Lai).

Ông Huy là người điều khiển xe khách tông vào dải phân cách trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Phú Yên làm 3 người chết, 26 người bị thương.

Theo điều tra, ông Huy đã điều khiển xe khách 54 chỗ ngồi gây tai nạn khi không có giấy phép theo quy định.

Tài xế Phạm Quốc Huy tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên cho biết, tại cơ quan công an, tài xế Phạm Quốc Huy chỉ xuất trình được giấy phép lái xe hạng C; trong khi theo quy định, với xe khách loại 54 chỗ ngồi cần phải có giấy phép lái xe hạng D.

Chiếc xe khách gặp nạn được kéo khỏi hiện trường (Ảnh: Thắng Thanh).

Cơ quan chức năng xác định, ông Huy không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Cũng theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công ty TNHH Tân Kim Chi (trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) đã thuê ô tô khách gặp nạn trên của một công ty có trụ sở ở TPHCM để kinh doanh vận tải.

Trước đó, vào 1h ngày 8/2, xe khách Tân Kim Chi lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Bắc - Nam, đến khu vực xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) thì mất lái, tông vào dải phân cách, lật ngang.

Vụ tai nạn làm 29 người thương vong, trong đó 3 người tử vong, 7 người bị thương nặng và 19 người bị xây xát, bong gân, gãy tay; một số ca nhẹ đã được xuất việc cho về nhà theo dõi.