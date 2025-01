Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Kiểm tra đột xuất các hàng thực phẩm

Ngày 7/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm giá đỗ và các sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nội dung kiểm tra bao gồm giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; việc thực hiện các quy định pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố; việc ghi nhãn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển thực phẩm.

Đoàn cũng sẽ lấy mẫu sản phẩm thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng về vệ sinh, an toàn thực phẩm nếu cần thiết. Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra trong quý 1 và 2 năm nay.

Liên quan đến vụ việc gần 3.000 tấn giá đỗ ngâm ủ hóa chất bị phát hiện tại 6 cơ sở trên địa bàn, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của những cơ sở này từ ngày 2/1. Trong số đó, có 2 cơ sở thuộc Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đối tượng Lâm Văn Đạo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước khi bị phát hiện sử dụng hóa chất cấm 6-Benzylaminopurine, cơ sở thuộc Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo do Lâm Văn Đạo làm chủ đã qua mặt cơ quan chức năng với hồ sơ pháp lý đầy đủ và hợp lệ.

Cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các giấy tờ khác liên quan đến an toàn thực phẩm.

Cơ sở thuộc Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo có đầy đủ các giấy tờ theo quy định về kinh doanh thực phẩm an toàn trước khi bị phát hiện ngâm ủ hóa chất trong sản xuất giá đỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Với các giấy tờ hợp lệ, cơ sở thuộc Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo đã ký hợp đồng với Bách Hóa Xanh từ tháng 5/2024 để cung ứng 300-400kg giá đỗ mỗi ngày cho chuỗi cửa hàng này tại Đắk Lắk.