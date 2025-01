Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Tạm dừng hoạt động 6 cơ sở

Ngày 2/1, lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột xác nhận với phóng viên Dân trí về việc tạm dừng hoạt động đối với 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn do liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Các cơ sở này sẽ phải ngừng hoạt động từ 2/1 cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

"Chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của 6 cơ sở này trong thời gian công an điều tra vụ việc. Thành phố đã giao cho các xã, phường chịu trách nhiệm giám sát việc chấp hành của các cơ sở này", lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột nói.

Theo thông tin từ UBND xã Ea Tu (thành phố Buôn Ma Thuột), tháng 9/2024, xã đã thành lập đoàn kiểm tra tại cơ sở sản xuất giá đỗ của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo (cơ sở Lâm Đạo).

Đây là cơ sở bị phát hiện ngâm ủ hóa chất 6-Benzylaminopurine và cung ứng giá đỗ cho các cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Đắk Lắk với số lượng 350-400kg/ngày từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, ông Lâm Văn Đạo, chủ cơ sở Lâm Đạo, đã xuất trình các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và cam kết an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không lấy mẫu giá đỗ để kiểm nghiệm mà chỉ lập biên bản đề nghị cơ sở không sử dụng hóa chất trong sản xuất.

Trước đó, ngày 31/12/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vụ việc này. Thanh tra Sở và Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất giá đỗ.

Sau khi bị phát hiện sử dụng hóa chất để ngâm ủ giá đỗ, các cơ sở này vẫn hoạt động bình thường, với sản lượng giảm so với trước khi bị kiểm tra. Thông tin về việc các cơ sở vẫn hoạt động gây lo lắng trong dư luận, buộc thành phố Buôn Ma Thuột phải nhanh chóng kiểm tra, yêu cầu tạm dừng.

Công an Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can là chủ của 6 cơ sở sản xuất giá đỗ để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các đối tượng đã sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine, có thể gây dị tật cho con người, để ngâm ủ giá đỗ.

Trong năm 2024, nhóm đối tượng này đã bán ra thị trường 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất, trung bình mỗi ngày 8-10 tấn. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 20 tấn giá đỗ và 37 can nhựa chứa 135 lít hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Giá đỗ được bán chủ yếu cho chợ đầu mối Tân Hòa để phân phối khắp tỉnh. Cơ sở Lâm Đạo đã ký hợp đồng bán 350-400kg giá đỗ mỗi ngày cho cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Đắk Lắk và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào tháng 4/2024.