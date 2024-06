Vụ dọa CSGT "sẽ có người từ Bộ gọi vào": Nữ tài xế bị phạt 45 triệu đồng

Ngày 11/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết bà Cao Thị T. (38 tuổi trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vừa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do lãnh đạo tỉnh này ký.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với bà T. về hành vi điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 37H-026.19 trên đường không chấp hành việc kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng.

Nữ tài xế cố tình không chấp hành kiểm tra tải trọng xe, bị xử phạt 45 triệu đồng (Ảnh: Cắt từ video).

Bà T. bị xử phạt hành chính với số tiền 45 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng C trong thời gian 4 tháng.

Trước đó vào 12h15 ngày 16/5, tại Km 1216+500 quốc lộ 1A (đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) kiểm tra giấy tờ phương tiện xe tải mang biển kiểm soát 37H-026.19 và giấy tờ của người điều khiển phương tiện là bà T.

Bà T. đã xuất trình một đăng ký xe mang tên Đặng Đình Dũng, một giấy phép lái xe mang tên C.T.T. và giấy kiểm định của phương tiện trên.

Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu bà T. điều khiển phương tiện vào để kiểm tra tải trọng, bà này không đồng ý và còn có nhiều lời nói thách thức lực lượng chức năng.

Trong khi đó, người đi cùng xe với nữ tài xế là ông Đặng Đình Dũng còn thách thức và hù dọa lực lượng CSGT: "Yên tâm! các anh cứ lập biên bản đi, từ ngoài Bộ sẽ điện về cho các anh. Tôi không phải nói điêu, chúng ta sẽ gặp nhau để làm việc này".