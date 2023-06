Vụ chồng đâm vợ, đốt nhà hàng xóm: "3 đêm rồi tôi không thể chợp mắt"

3 ngày trôi qua, chị N.T.H. (40 tuổi, ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Chồng chị bị người hàng xóm ghen, nghi ngờ có tình ý với vợ anh ta. Mẹ con chị suýt nữa bị thiêu sống.

Chị H. bên tài sản bị cháy do hàng xóm tưới xăng đốt (Ảnh: Hoàng Lam).

Chiếc tủ gỗ và một bức tường phòng khách cháy đen, nhiều quần áo, vật dụng trong nhà bị cháy sém. Trong nhà, các bức tường bị ám khói đen, trần nhà hư hỏng. Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng ngủ cũng bị sức nóng từ vụ cháy gây biến dạng.

Chị H. thẫn thờ lôi quần áo ấm trong tủ ra kiểm tra. Nhiều cái bị cháy, phải vứt bỏ.

Gia đình chị H. và gia đình anh L.Đ.S. cách nhau một nhà, quan hệ làng xóm láng giềng xưa nay không có gì bất thường. Anh S. được đánh giá là người đàn ông siêng năng, trách nhiệm với gia đình nhưng có tính hay ghen tuông.

Bản thân chị H. cũng chứng kiến hoặc nghe vợ anh S. kể lại những lần người đàn ông này nổi máu ghen. Nhưng chị không ngờ, có ngày gia đình mình lại mang vạ từ thói ghen tuông của người hàng xóm.

Khoảng nửa năm trở lại đây, anh S. nghi ngờ anh Đ. (chồng chị H.) có tình ý với vợ mình là chị N.T.L..

"Hôm đó, trước Tết nguyên đán, chồng tôi ở trong sân, thấy chị L. quét đường, gần bồn hoa của xóm nên nhắc người phụ nữ này dọn rác trên bồn. Có thế thôi mà anh S. vẫn nghi ngờ chồng tôi với vợ có tình ý với nhau. Chồng tôi quanh năm đi làm ăn xa, lễ Tết mới về nhà được vài hôm thì có gì với chị L. được?", chị H. chia sẻ.

Tối 8/5, chị H. nghe bên nhà anh S. có to tiếng, cãi vã nhưng do đã quen nên không bận tâm. Chị vào giường nằm xem điện thoại, còn gian nhà ngoài có 2 con và một người cháu ngồi xem ti vi.

L.Đ.S. cầm một can xăng, bước vào phòng khách đổ rồi châm lửa đốt. Các con và cháu chị H. thấy thế, vội vã bỏ chạy ra ngoài...

"Tôi đang nằm quay lưng ra phía ngoài, giường kê sát cửa thông ra phòng khách. Nghe tiếng con hét lên "Xăng, cháy, mẹ ơi", tôi hốt hoảng bật dậy. Lửa, khói từ phòng khách phừng phừng, táp vô phòng ngủ. Tôi lao ra theo hướng cửa thông với nhà bếp, chạy ra sân...", chị H. kể lại với vẻ mặt kinh hãi.

Lúc này, gian phòng khách đang bốc cháy, lửa lan vào phòng ngủ. Chị H. tưởng con gái còn ở trong phòng ngủ nên tìm cách chạy vào nhưng khói dày đặc, không vào được. Người phụ nữ này chạy ra vòi, tháo nước, đồng thời hô hoán hàng xóm ứng cứu.

Dân làng ùa đến, tham gia dập lửa, cứu tài sản, cứu người nhưng nước dội vào, xăng, nhớt khiến lửa lan ra. Người dân phải dùng các vật dụng, đẩy nước lẫn xăng ra ngoài, dùng chăn, chiếu tấp lại mới có thể khống chế được đám cháy.

"Dập xong lửa, thấy các con an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong đêm, cả 3 mẹ con phải sang nhà ngoại ngủ nhờ. Chồng tôi hay tin đòi về nhưng tôi cản lại", chị H. nói.

Nhờ anh em, làng xóm hỗ trợ dọn dẹp sơ qua, 3 mẹ con chị H. đã chuyển về căn nhà trên sinh sống trở lại. Đến nay, vụ cháy vẫn ám ảnh tâm trí người phụ nữ này.

Suốt 3 đêm nay, chị H. không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, chị H. vẫn cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa áp sau lưng.

Dù chưa biết lúc nào mới đủ kinh phí để sửa chữa căn nhà nhưng chị H. vẫn cảm thấy may mắn khi 4 người có mặt trong nhà thời điểm đó đã an toàn.

Do mâu thuẫn tình cảm, tối 8/6, ông L.Đ.S. (45 tuổi, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ là chị N.T.L. (33 tuổi) rồi cầm can xăng sang nhà hàng xóm tưới, châm lửa đốt.

Sau khi gây án, ông S. điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, lao xuống kênh dẫn nước và tử vong. Chị L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong vào chiều hôm sau.