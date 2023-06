Vụ chồng đâm vợ, đốt nhà hàng xóm: Người vợ tử vong

Sáng 10/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, chị N.T.L. (30 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã tử vong do bị thương quá nặng.

Hiện trường vụ phóng hỏa nhà tình địch (Ảnh cắt từ clip).

Thi thể chị N.T.L. đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương. Một ngày trước, anh L.Đ.S. (chồng chị L.) sau khi gây án xong, chạy xe máy lao xuống kênh Đào cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể và an táng vào ngày 9/6.

Nguồn tin phóng viên cho biết, trước đó, vào dịp Tết nguyên đán, anh S. cũng từng mang dao sang nhà đuổi chém anh Đ. vì ghen tuông. Anh S. và vợ đã có với nhau 2 người con (con đầu khoảng 10 tuổi, con thứ 2 khoảng 7 tuổi).

Lực lượng công an tìm kiếm anh S. (Ảnh: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy).

L.Đ.S. thường xuyên đi đầm thuê nên trong nhà luôn có một can xăng pha nhớt. Trong đêm xảy ra vụ việc, S. xách can xăng để trong nhà sang hàng xóm châm lửa đốt.

Như đã thông tin, tối 8/6, anh L.Đ.S. sau khi uống rượu về nhà thì cãi nhau với vợ là chị N.T.L. Anh S. cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị L. bị thương nặng.

Sau đó, anh S. xách một can xăng sang nhà anh L.Đ.Đ. (47 tuổi, hàng xóm) đổ xăng ra nền nhà châm lửa đốt. Rất may người dân phát hiện dập lửa kịp thời nên thiệt hại không đáng kể.

Gây án xong, anh L.Đ.S. về nhà lấy xe máy đi đến kênh Đào rồi lao cả xe và người xuống. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh S. nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng với anh Đ.