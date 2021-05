Vụ chó cắn chết người: Chủ từng khoe "chó rất khôn, ai trêu thì coi chừng"

Dân trí Sáng 22/5, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nhân thân của nạn nhân xấu số bị chó Pitbull cắn tử vong; chỉ biết anh này quê ở TPHCM nhưng không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân.

Chủ chó từng nuôi nhiều con vật khác lạ

Theo thông tin ban đầu, anh Hồ Thanh Hải (37 tuổi), sống ở đường Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) nhưng tạm trú tại nhà chị ruột ở xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ (Long An) hơn 4 năm nay.

Do sống ở hai nơi nên anh Hải ít có mặt ở nhà chị ruột. Tuy vậy, người đàn ông 37 tuổi này được nhiều người dân địa phương biết đến vì có mái tóc dài tới bờ vai, trên cơ thể có nhiều hình xăm trổ.

Cuối năm 2019, anh Hải thường xuyên về ở nhà chị ruột, mỗi buổi chiều thường chở chim đại bàng bằng xe máy đi vòng quanh đường phố. Từ xã Mỹ Bình anh này chạy xe lên huyện Thủ Thừa, đến thành phố Tân An, mục đích chủ yếu để giới thiệu cho bạn bè, người đi đường về con chim khủng.

Vài tháng sau, con chim đại bàng mất tích, anh Hải chuyển sang nuôi khỉ, được một thời gian cũng dẹp vì loại này nghịch ngợm, phá phách, không thích hợp để làm cảnh. Sau đó, anh này vắng bóng tại địa phương một thời gian dài.

Đầu năm 2021, anh Hải xuất hiện trở lại cùng con chó lớn, đi đến đâu cũng khoe nó là dòng Pitbull, nguồn gốc từ nước ngoài. Có lần anh còn khoe rằng con chó này to khoảng 60kg, chăm sóc nó cực lắm nhưng rất khôn. Đi đâu cũng dắt theo chơi, không quậy phá ai nhưng ai mà chọc chủ nó thì coi chừng. Anh này cũng cho biết nuôi con chó tốn kém nhưng vì thích nên chơi bằng được.

Con chó hung dữ cắn chết người là giống Pilbull, nặng khoảng 60kg.

Tối 20/5, anh Hải dẫn theo con chó Pitbull nói trên đến khu vực ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa uống cà phê. Cùng lúc này, một thanh niên kéo ghế ngồi chung bàn với anh Hải nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, người thanh niên có hành động quơ tay, quơ chân và nói lớn tiếng.

Bất ngờ con chó lao đến cắn thanh niên đa chấn thương, tử vong sau đó. Chứng kiến vụ việc, anh Hải can ngăn nhưng bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, anh Hải đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhiều người trong khu vực cho biết, đêm xảy ra vụ chó cắn chết người, đường phố vắng vẻ, chỉ còn vài quán mở bán cho khách vãng lai.

Một thanh niên ở gần hiện trường cho biết, sự việc xảy ra khoảng 22h nhưng lúc đó anh đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Lúc nghe nhiều tiếng kêu cứu, anh chạy ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, hai nạn nhân đều thương tích nặng, bất tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, vì chưa xác định được nhân thân người xấu số nên chính quyền địa phương dự định chôn cất nạn nhân ở khu nghĩa trang nhân dân.

Gia đình anh Hải cho biết, anh này đã ổn định sức khỏe, ăn được cơm, các vết thương do chó cắn ở mặt, vai, tay đã được phẫu thuật.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an Long An - cơ quan kỹ thuật hình sự đã khám nghiệm tử thi, bàn giao cho Công an huyện Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. Việc xử lý như thế nào đối với chủ nuôi chó đang được xem xét, làm rõ.

Xuân Hinh - Nam Thái