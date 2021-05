Những cái chết thương tâm vì bị chó tấn công

Dân trí Người thanh niên đang ngồi uống cà phê thì bị con chó Pitbull nặng gần 60kg lao vào cắn tử vong. Một em bé mới 8 tháng tuổi khi nằm một mình, bị con chó nhà vần vò cắn xé đến mức mất máu, tử vong.

Câu chuyện nam thanh niên bị chó Pitbull cắn chết trong quán cà phê xảy ra ở Long An tối 20/5 khiến nhiều người giật mình, vì mối nguy từ những loại chó dữ được nuôi làm cảnh này.

Thông tin ban đầu, tối 20/5, anh Hồ Thanh Hải (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) dẫn theo một con chó giống Pitbull, nặng khoảng 60kg đi từ nhà đến khu vực ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An để uống cà phê.

Con chó Pitbull cắn chết người (ảnh cắt từ clip).

Cùng lúc này, một người thanh niên kéo ghế ngồi chung bàn với anh Hải để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện với nhau, người thanh niên liên tục có những hành động quơ tay, quơ chân và nói lớn tiếng.

Bất ngờ con chó của anh Hải lao đến cắn thanh niên này dẫn đến đa chấn thương, tử vong tại chỗ.

Chủ chó là anh Hải thấy chó tấn công người lạ đã cố lao vào can ngăn nhưng cũng bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng.

Trước đó, năm 2018 tại Hà Nội, bé gái 8 tháng tuổi tử vong thương tâm vì bị chó ngao Tây Tạng cắn.

Mỗi khi nhớ lại thời điểm cấp cứu bệnh nhân này, TS.BS Lê Việt Khánh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, BV Việt Đức lại rùng mình vì thương em bé, vì những tổn thương nghiêm trọng bé phải chịu đựng.

Tai nạn xảy ra vào sáng 14/7, khi người mẹ phát hiện con chó ngao nhà nuôi đang cắn con gái 8 tuổi chị đã lao vào cứu, kéo con ra khỏi con chó ngao và cũng bị chó cắn vài nhát vào tay. Ngay sau khi tách được con gái 8 tháng tuổi ra khỏi con chó ngao khổng lồ, gia đình đã đưa thẳng bệnh nhi đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tuy nhiên, bệnh nhi chảy máu quá nhiều, khi vào đến viện mạch không đo được, huyết áp không đo được. Trong suốt 2 giờ đồng hồ các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, em bé vẫn không tiến triển, gia đình đã xin đưa bé về nhà.

Một trường hợp khác cũng xảy ra ngay tại Hà Nội, người đàn ông 49 tuổi khi thấy hai con chó béc giê trong nhà cắn nhau đã cố quát, xua đuổi để chó ngừng cắn nhau nhưng không được. Khi đó, anh liền cầm nạng đánh vào con chó để can ngăn, cho chúng sợ mà thôi cắn nhau. Bất ngờ cả hai con chó đều quay sang cắn chủ vào vùng cổ khiến người đàn ông bị mất máu nặng và tử vong sau hơn 2 giờ bị chó cắn.

Tai nạn xảy ra ngày 19/8/2018, khi bệnh nhân được đưa đến BV Việt Đức, các bác sĩ cấp cứu cũng choáng váng vì vết thương chó cắn gây ra quá trầm trọng, băng vết thương vùng cổ của nạn nhân thấm đẫm máu, bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch.

Dù được phẫu thuật cấp cứu ngay để cầm máu, nhưng do sốc mất máu quá nặng trước mổ, bệnh nhân đã mất tri giác và hôn mê sâu, rối loạn đông máu nặng với tiểu cầu còn 12.000 (bình thường là 150.000). Không còn khả năng điều trị, nên gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà lo hậu sự.

Không chỉ gây nên những cái chết thương tâm, chó còn khiến nhiều trường hợp phải mang tật vĩnh viễn suốt đời. Có em nhỏ bị mất dương vật, bà cụ phải cắt bỏ một cánh tay dập nát, có bệnh nhân rách mắt, môi... và để lại những ám ảnh tâm lý suốt đời.

Như trường hợp cậu bé 12 tuổi ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, sau khi được cứu chữa, cậu chia sẻ cả đời không thể quên 20 phút vật lộn với con chó để cố cứu mình thoát thân.

Trước đó, khi được đưa đến BV Việt Đức, cậu bé bị lột toàn bộ vùng da đầu, mất hai tai và phải đợi ít nhất 6 tháng nữa mới có thể can thiệp để tái tạo lại tai, che phủ vùng da đầu bị mất.

Tai nạn xảy ra khi cậu bé chạy ra ngoài đồng để gọi anh trai về nhà. Khi đi chưa được 200m, hai con chó to của nhà hàng xóm cách đó vài căn nhà đuổi theo con trai chị, lao vào khiến cậu bị bé bị rơi xuống ruộng.

Cậu bé đã phải vật lộn với 2 con chó gần 20 phút mới được phát hiện. Mọi người lao vào dùng đất, gạch đập đuổi con chó mới nhả nạn nhân ra.

Các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn do chó cắn rất trầm trọng, răng chó sắc nhọn có thể có những vết cắn chí mạng vào động mạch chính khiến bệnh nhân mất máu trầm trọng, sốc mất máu dẫn đến tử vong.

Vì thế, các gia đình nuôi chó phải rất cảnh giác với các tai nạn chó cắn - kể cả chó nhà, do mức độ tổn thương hết sức trầm trọng trong thời gian gần đây.

Khi bị cắn vào vùng nguy hiểm gây chảy máu nhiều, hãy sơ cứu cầm máu nhanh nhất cho bệnh nhân bằng cách dùng khăn bông bịt và ép chặt vào vết thương để cầm máu tạm thời, rồi chuyển đến các bệnh viện lớn gần nhất để cầm máu và phẫu thuật cấp cứu - hoặc chuyển tuyến cao hơn. Không nên cố xử lý cầm máu tại nhà, sẽ dẫn đến sốc mất máu không hồi phục.

Theo TS Khánh, các chấn thương do vật nuôi cắn là rất nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ em. Vì thế, gia đình không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với vật nuôi, chó mèo. Nếu gia đình có nuôi chó thì cần cách ly với trẻ ở khoảng cách an toàn, đặc biệt là chó mới đẻ con, đang ăn, bị thương… Chó ra khỏi nơi nuôi nhốt phải được rọ mõm, tiêm vắc xin ngừa bệnh dại định kỳ. Đặc biệt với trẻ nhỏ không được để trẻ một mình, với khoảng cách không an toàn với vật nuôi.

Tú Anh