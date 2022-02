Vụ cha ném con gái xuống sông: "Cháu vẫn ôm búp bê, tay còn cầm bình sữa"

Ngọn lửa ghen tuông và cái kết xót xa

Đêm 16/2, những người dân ven sông Trường Giang (xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) gần như không ngủ sau khi nghe tin một người cha vì ghen tuông đã ném đứa con gái 5 tuổi xuống sông.

Người dân tập trung ra chỗ Viên ném con xuống sông để tìm kiếm cháu bé (Ảnh: CTV).

Do nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi) đang ở TPHCM ngoại tình, phản bội mình, trong cơn cuồng ghen, Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải) đã bế con gái ruột mới 5 tuổi ném xuống sông.

Khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên từ nhà mình đến nhà bố mẹ vợ ở thôn Đông Tuần nói chuyện với mẹ vợ về việc nghi ngờ vợ ngoại tình. Tại đây Viên nảy sinh ý định giết con, Viên bồng bé V. (5 tuổi) đang ở với bà ngoại xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném cháu bé xuống sông.

Rất đông người dân tập trung trước nhà bà nội của nạn nhân, nơi đang chuẩn bị lo hậu sự cho bé gái.

Thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - cho biết, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do Viên gọi điện cho vợ nhưng không thấy vợ nghe máy. Do nghi ngờ vợ ngoại tình phản bội mình nên Viên giết con để trả thù vợ.

Hàng trăm người tìm kiếm cháu bé trong đêm

Ném con xong, Viên đi về nhà thú tội với mẹ mình. Sau đó ông ngoại bé V. nghe tin và đến công an xã trình báo, công an xã đến mời Viên về trụ sở để làm việc.

Qua trích xuất camera tại nhà dân, công an đã xác định được vị trí bé V. bị Viên ném xuống sông.

Đến 23h15 cùng ngày, hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã tìm kiếm bé V.

Đến khoảng 1h ngày 17/2, thi thể bé nổi trên sông cách vị trí Viên gây án khoảng 100 m.

"Lúc cha bế đi, cháu vẫn ôm búp bê, tay còn cầm bình sữa…"

Xã đảo Tam Hải vốn bình yên, sáng 17/2 bỗng trở nên tang thương, đau buồn trước sự việc gây rúng động liên quan người cha nhẫn tâm và cháu bé xấu số.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Lưu (65 tuổi, bà ngoại của cháu V.) cho biết, từ nhỏ, cháu V. sống cùng ông bà ngoại và một tay bà chăm sóc, nuôi nấng. Đến khoảng 19h tối qua, bé V. đang ở nhà với vợ chồng bà thì thấy con rể (nghi phạm Trần Văn Viên) qua nhà chơi.

Bà Lê Thị Lưu (bà ngoại của cháu V.) khóc hết nước mắt trước sự việc đau lòng của gia đình bà.

Lúc này, bà đang xem tivi thì Viên tiến lại bế con gái đi. Bà cứ tưởng con rể bé cháu về nhà nội ở gần đó chơi. Tuy nhiên, không ngờ đó lại là lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại bé bỏng của mình.

Đối tượng Trần Văn Viên được lực lượng chức năng dẫn ra thực nghiệm hiện trường.

"Thời điểm Viên bế cháu ngoại tôi đi, bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng, trên tay còn đang cầm bình sữa. Tôi cứ tưởng con rể bế cháu đi chơi, ai ngờ nó lại nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế", bà Lương thất thần kể lại.

Bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) - bà nội của cháu V. cho biết, đến bây giờ mà vẫn không tin chuyện xảy ra là sự thật.

Rất đông người dân địa phương đã đứng trên bờ để theo dõi buổi thực nghiệm hiện trường.

Theo bà Vân, Viên là con trai đầu của mình, làm ngư dân đánh cá trên biển. Bản thân bà một mình tần tảo nuôi 3 người con khôn lớn. Dù là con cả trong nhà nhưng Viên không tu chí làm ăn mà thường xuyên uống rượu bia và hay đập phá đồ đạc trong nhà.

Năm 2015, Viên kết hôn với chị N. Tuy nhiên, vì ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên Viên thường mắng chửi, đánh vợ khiến chị N. phải bỏ vào TPHCM để làm công nhân may hơn một năm nay. Dù cục tính là thế nhưng theo bà Vân, Viên vẫn rất yêu thương con gái.

"Nó quậy phá có tiếng, mỗi lần say rượu là đập phá hết đồ đạc trong nhà nhưng tôi không ngờ vì ghen tuông mà nó lại nhẫn tâm ném con mình xuống sông như vậy. Giờ phận vừa làm mẹ, vừa là bà nội, tôi đau như đứt từng khúc ruột…", bà Vân khóc nấc từng tiếng.