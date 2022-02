Lời khai của kẻ bế con ruột 5 tuổi ném xuống sông

Theo Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), tại cơ quan công an, Viên khai nhận, do nghi ngờ vợ mình là chị L.T.T.N. (SN 1992) ngoại tình khi đi làm công nhân ở TPHCM, khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện về vụ việc trên.

Lực lượng công an dẫn Viên ra thực nghiệm hiện trường vụ ném con gái 5 tuổi gây xôn xao dư luận (Ảnh: H.S).

Lúc này, cháu bé T.L.Y.V. (5 tuổi, con gái của Viên) cũng đang có mặt tại đây. Trong quá trình nói chuyện, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng cháu V. đến bến phà Tam Hải rồi ném bé xuống sông.

"Viên giết con trả thù vợ mình vì gọi điện chị L.T.T.N. không nghe máy", Trưởng Công an huyện Núi Thành nói.

Địa điểm mà đối tượng Viên ném con gái của mình xuống sông (Ảnh: H.S).

Công an huyện Núi Thành cũng xác định, sau khi ném con xuống sông, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình. Sau khi hay tin sự việc, ông ngoại bé V. đến công an xã trình báo. Công an xã sau đó cũng đã mời Viên về trụ sở làm việc.

Đến khoảng 1h sáng 17/2, thi thể bé V. nổi trên sông cách vị trí Viên ném bé khoảng 100 m.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.