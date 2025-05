VNVC tiêm vaccine phế cầu 15 đầu tiên tại Việt Nam

Vaccine phế cầu 15 do Tập đoàn Dược phẩm MSD (Merck & Co, Hoa Kỳ) sản xuất, phòng hiệu quả các chủng vi khuẩn phế cầu 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F gây ra nhiều bệnh phế cầu xâm lấn như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng máu và phế cầu không xâm lấn như viêm phổi, viêm tai giữa và viêm xoang…

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết: "Trước đó, Việt Nam đã lưu hành các loại vaccine phế cầu 10, phế cầu 13 và phế cầu 23. Việc đưa thêm vaccine phế cầu 15 về phục vụ cho người dân giúp gia tăng chủng bao phủ trước phế cầu khuẩn, bổ sung vào sức mạnh phòng chống bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và người lớn. Sự kết hợp này củng cố hiệu quả phòng bệnh và bao phủ thêm các chủng vi khuẩn phế cầu nguy hiểm khác có trong vaccine".

Vaccine phế cầu 15 được sử dụng cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên, sớm nhất là từ 6 tuần tuổi và người lớn. Vaccine tạo đáp ứng miễn dịch bảo vệ lâu dài, đồng thời giảm tỷ lệ người lành mang trùng và giảm khả năng lây lan mầm bệnh trong cộng đồng.

Khách hàng tiêm vaccine phế cầu 15 tại Trung tâm tiêm chủng VNVC sáng 8/5 (Ảnh: Mộc Miên).

Vi khuẩn phế cầu hiện có hơn 100 túyp huyết thanh, chúng thường trú trong hầu họng của mỗi người (gọi là người lành mang trùng) và nằm im chờ cơ hội. Khi cơ thể suy giảm miễn dịch hoặc gặp vấn đề sức khỏe, vi khuẩn phế cầu nhân cơ hội tấn công vào các bộ phận như não, phổi, máu… để gây bệnh.

Vi khuẩn này lây lan qua đường hô hấp khi tiếp xúc dịch tiết mũi họng từ người bệnh hoặc người mang trùng không triệu chứng. Bệnh do phế cầu có thể gây ra các đợt dịch từ nhỏ đến lớn, phổ biến ở các môi trường sinh hoạt tập trung đông đúc như trường học, công ty, xí nghiệp, viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc trẻ em.

Trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn từ 50 tuổi trở lên mắc các bệnh do phế cầu khuẩn có tỷ lệ biến chứng và tử vong cao nhất. Vi khuẩn phế cầu dễ bội nhiễm với các tác nhân gây bệnh hô hấp khác như cúm, Covid-19, kháng lại nhiều loại kháng sinh với mức độ ngày càng tăng cao khiến việc điều trị rất khó khăn, kéo dài và tốn kém chi phí.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,6 triệu người tử vong bởi các bệnh do phế cầu khuẩn, chủ yếu là viêm phổi, viêm màng não và nhiễm trùng máu. Hơn 90% số ca tử vong xảy ra ở các nước đang phát triển do có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp, điều kiện y học chưa cao về chẩn đoán sớm, chính xác và điều trị bệnh kịp thời.

VNVC ra mắt và triển khai tiêm vaccine phế cầu 15 tại hơn 220 trung tâm trên toàn quốc từ ngày 8/5 (Ảnh: Mộc Miên).

Việc ra mắt vaccine phòng 15 chủng vi khuẩn phế cầu một lần nữa khẳng định sứ mệnh của VNVC là mang đến cho người Việt Nam nhiều loại vaccine quan trọng trên thế giới cùng dịch vụ tiêm chủng an toàn, chất lượng cao, giá thành bình ổn. Vaccine được bảo quản trong hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế GSP, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh cho hàng triệu người dân trên toàn quốc.

Trong 8 năm qua, ngoài vaccine phế cầu 15, VNVC đã cùng nhiều hãng dược phẩm hàng đầu thế giới đưa về hàng chục loại vaccine thế hệ mới cho Việt Nam, tăng cơ hội tiếp cận vaccine ngang bằng và kịp thời so với các nước phát triển trên thế giới cho người dân.

Chỉ trong năm 2024 và 2025, VNVC đã triển khai tiêm 4 loại vaccine cho trẻ em và người lớn gồm vaccine não mô cầu B thế hệ mới, vaccine phế cầu 23, vaccine sốt xuất huyết và vaccine zona thần kinh. Trong năm 2025, VNVC đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất, phân phối để sớm đưa về và triển khai tiêm các loại vaccine quan trọng khác cho trẻ em và người lớn.

Thiết kế mô hình nhà máy sản xuất vaccine và sinh phẩm VNVC tại tỉnh Long An, sẽ khởi công trong năm 2025.

VNVC tiến tới làm chủ công nghệ sản xuất vaccine công nghệ cao, chủ động cung ứng trong nước khi đang chuẩn bị xây dựng Nhà máy sản xuất Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại tỉnh Long An với quy mô khoảng 2.000 tỷ đồng. Đơn vị đã đạt thỏa thuận bước đầu để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer.