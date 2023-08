Vì sao ngựa vàng mã của khách tây không được lên máy bay?

Trao đổi với phóng viên Dân trí liên quan đến việc một du khách nước ngoài bị từ chối mang con ngựa vàng mã lên máy bay, ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh Hàng không (Cục Hàng không), cho biết: "Con ngựa có thể bị từ chối do kích thước hành lý xách tay to quá, hoặc do tiếp viên hàng không nhận ra nó là vật phẩm tâm linh, có thể khiến các hành khách khác sợ hãi, không thoải mái".

Con ngựa vàng mã của du khách nước ngoài đã ra đến sân bay nhưng cuối cùng không thể lên máy bay (Ảnh: NVCC).

Hiện nay, việc quy định kích cỡ hành lý xách tay mang lên máy bay do từng hãng hàng không quy định, nhà chức trách hàng không Việt Nam không can thiệp. Kích thước hàng hóa có thể khác nhau tùy thuộc vào hạng vé và cấu hình của khoang chứa đồ.

Đơn cử, hãng Emirates quy định kích thước 3 chiều của hành lý xách tay không được quá 55 x 38 x 20 cm. Đối với Vietnam Airlines, kích thước hành lý không quá 56 x 36 x 23cm.

Về phía nhà chức trách, ông Hùng cho biết danh mục các vật phẩm cấm mang lên máy bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành không bao gồm đồ vàng mã. Do đó, con ngựa giấy đã qua được cửa soi chiếu an ninh.

"Lực lượng an ninh soi chiếu không quan tâm đến hình thức hàng hóa, chỉ quan tâm việc phát hiện các đồ vật nguy hiểm, có thể được sử dụng cho hành vi can thiệp trái phép vào hoạt động hàng không", ông Hùng giải thích.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bức ảnh ông Arnaud Zein El Din, một hành khách ngoại quốc, ôm con ngựa vàng mã đứng tại sân bay Nội Bài.

Ông Arnaud đưa được con ngựa vào khu vực cách ly nhưng không thể mang lên máy bay (Ảnh: NVCC).

Theo lời ông Arnaud nói với Dân trí, ông đã bị từ chối mang con ngựa lên máy bay ngay tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không. Tuy nhiên, ông vẫn có thể mang con ngựa qua cửa soi chiếu an ninh mà không bị từ chối.

Đến khi bước vào máy bay, nhân viên của hãng hàng không đã chặn lại, kiên quyết không cho ông Arnaud mang con ngựa giấy vào máy bay.