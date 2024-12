Báo Dân trí vừa tổ chức buổi tọa đàm "Vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở" để giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của lực lượng này tại cơ sở.

Tác động tích cực đến an ninh, trật tự tại cơ sở

Tại buổi tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh, Phó trưởng Phòng 3, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã có những chia sẻ về vai trò, ý nghĩa của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Thượng tá Cảnh đánh giá, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên thế giới, khu vực, trong nước tiềm ẩn yếu tố phức tạp, với nhiều vấn đề mới nảy sinh, do đó nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng nặng nề hơn.

Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Hữu Nghị).

Xuất phát từ thực tế và những đóng góp của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng đã kiện toàn thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng này được luật quy định rất chi tiết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ để làm nòng cốt hỗ trợ công an xã, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

"Chúng ta có thể khẳng định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhất định sẽ đem lại những tác động tích cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương để chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm", Thượng tá Cảnh nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh, Phó trưởng phòng 3, Cục xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ Quốc, Bộ Công an (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo Thượng tá Cảnh, thực tế hoạt động của lực lượng này từ ngày 1/7 đến nay đã đem lại nhiều đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo thống kê, từ khi thành lập và đi vào hoạt động cho đến tháng 11, có hơn 1.600 cá nhân và 150 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được các cấp khen thưởng.

Trước khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành toàn quốc có khoảng 300.000 người là bảo vệ dân phố; công an xã bán chuyên trách; đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Thượng tá Cảnh khẳng định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhất định sẽ đem lại những tác động tích cực đến an ninh, trật tự tại cơ sở (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo báo cáo của 63 địa phương, sau khi được kiện toàn tính đến ngày 15/11, cả nước đã thành lập gần 86.000 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với gần 277.000 thành viên.

Do đó, chúng ta có thể khẳng định việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không làm tăng số lượng người tham gia trong lực lượng này, thậm chí còn giảm đi (giảm hơn 23.000 người).

Phó trưởng Phòng 3, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc cho biết thêm, theo quy định lực lượng này được trang bị về trang phục, biển hiệu, giấy chứng nhận và một số trang thiết bị theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

Đối với tiền bồi dưỡng hàng tháng cho lực lượng này là do HĐND cấp tỉnh quyết định chi trả, tùy theo ngân sách của địa phương. Trong nghị định của Chính phủ cũng quy định về việc hỗ trợ lực lượng khi bị ốm đau, tai nạn,...

Theo Thượng tá Cảnh, tiền bồi dưỡng hàng tháng của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do HĐND cấp tỉnh quyết định (Ảnh: Hữu Nghị).

Chấp hành đúng quy định pháp luật

Thực hiện quy định của luật, Bộ Công an đã giao cho Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng này có 6 nhiệm vụ trong hỗ trợ công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp để bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Cảnh cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trước tiên phải nghiên cứu, nắm chắc quy định của luật có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ, phối hợp các lực lượng khác để đảm bảo chấp hành đúng theo quy định của pháp luật,...

Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện rất nhiều nội dung, nhiệm vụ để phát huy vai trò của lực lượng này tại cơ sở, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như chỉ đạo tổ chức lễ ra mắt lực lượng này vào ngày 1/7 trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, tập huấn bồi dưỡng cho lực lượng; ban hành các văn bản hướng dẫn công an địa phương tham mưu với chính quyền kiện toàn và quy định chế độ chính sách đối với lực lượng này.