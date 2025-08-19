Từ mùa Thu ấy, Việt Nam vươn xa!

Tám mươi năm đi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, khí thế Cách mạng tháng Tám vẫn vang vọng trang sử dân tộc, khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt niềm tự hào về một dân tộc anh hùng, bất khuất. Đó là dân tộc đã vùng lên giành lại quyền sống, quyền tự do, quyền độc lập cho mình và mở ra kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hôm nay, dân tộc đó đang vươn xa trên hành trình sánh vai các cường quốc năm châu.

Ngược dòng lịch sử trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, đất nước lầm than, nhân dân sống trong cảnh nô lệ “một cổ hai tròng”. Người dân mất nước, mất nhà, mất cả quyền được làm người. Tang thương, tủi nhục bao trùm lên cả dân tộc.

Khốn cùng nhất là nạn đói Ất Dậu năm 1945 do thiên tai và các chính sách bóc lột, vơ vét kinh tế của bọn phát xít, thực dân đã cướp đi sinh mạng hơn hai triệu người. Riêng tỉnh Thái Bình (cũ), nơi nạn đói trầm trọng nhất, cả tỉnh chết đói mất 280.000 người. Ở Nam Định (cũ) cũng hơn 210.000 người chết đói.

Trong bối cảnh ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt thời cơ, tập hợp sức mạnh toàn dân, tổ chức Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi. Thắng lợi ấy đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi sự kiện vĩ đại này là “một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.

Ngay sau độc lập, chính quyền non trẻ phải đối diện với muôn vàn thử thách. Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm cùng lúc hoành hành. Nhưng với bản lĩnh, khát vọng và trí tuệ, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân đoàn kết, vượt mọi gian khó. Từ “Hũ gạo cứu đói”, “Tuần lễ vàng”, đến bình dân học vụ và toàn dân kháng chiến…, tất cả từng bước bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nền móng cho một quốc gia độc lập, tự chủ và phát triển.

Từ mùa Thu năm 1945 đến nay, dân tộc ta đã đi qua 80 năm đầy gian truân nhưng cũng rực rỡ hào hùng. Ròng rã gần ba thập kỷ, toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiên cường đánh bại thực dân, đế quốc, giữ vững độc lập và thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ Đổi mới năm 1986 đến nay, đất nước tiếp tục làm nên những thành tựu to lớn, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính 4 năm nữa (năm 2029), Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới. Còn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) dự báo năm 2036, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới. Các tổ chức quốc tế đều nhận định câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam không gì khác "một phép màu”.

Không chỉ tăng trưởng ấn tượng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, Việt Nam còn nâng cao đời sống nhân dân, tạo dựng uy tín, vị thế trên trường quốc tế, là bạn chiến lược với các cường quốc và có trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác toàn cầu.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước không bằng phẳng. Nguy cơ bẫy thu nhập trung bình, năng suất lao động thấp, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bất bình đẳng xã hội và an ninh phi truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn. Cải cách hành chính tuy được thúc đẩy song vẫn bị phản ánh là rườm rà, thiếu linh hoạt. Môi trường kinh doanh chưa thật sự thông thoáng, khu vực kinh tế tư nhân còn gặp những rào cản.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng tới uy tín và sức mạnh của Đảng, Nhà nước. Những vụ án lớn thời gian qua là cảnh tỉnh về hệ luỵ, hậu quả khôn lường nếu như căn bệnh này không trị được tận gốc.

Khát vọng đưa Việt Nam vào hàng ngũ các quốc gia phát triển vào năm 2045 - tròn một thế kỷ độc lập đang thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực hành động.

Để hiện thực hóa khát vọng ấy, hôm nay đây, đất nước đang quyết liệt triển khai những cải cách chiến lược. Việc tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hợp nhất nhiều tỉnh, thành phố chính là tạo sức bật mới cho nền kinh tế. Quyết tâm chính trị mạnh mẽ này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong kiến tạo mô hình phát triển hiện đại, hiệu quả, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Hôm nay đây, việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng với phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân được coi là chìa khóa quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. Ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh vượt khó và khát vọng vươn lên - những giá trị được hun đúc từ mùa Thu cách mạng năm 1945, tiếp tục là động lực trên hành trình dựng xây đất nước.

Công cuộc đổi mới đang tiếp tục được thực hiện với quyết tâm mới, thế và lực mới, tầm vóc mới. Đảng ta và cả hệ thống chính trị, nhân dân luôn kiên định mục tiêu vì nước vì dân; hướng tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Và như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hào khí Cách mạng tháng Tám cùng những thắng lợi, thành quả trên hành trình lập nước, giữ nước đã cho thấy bài học sâu sắc: “Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng”.

Hôm nay 19/8, dân tộc ta một lần nữa đứng trước bước ngoặt lịch sử mới. Nếu 80 năm trước là bước ngoặt giành lại độc lập, thì hôm nay là khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Cách mạng tháng Tám sẽ mãi là khúc tráng ca bất diệt nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về trách nhiệm tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang, chung sức, đồng lòng đưa đất nước bay xa trên hành trình sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong ước.