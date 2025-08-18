Từ mùa Thu cách mạng đến mùa Thu kiến thiết

Không chỉ là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đây còn là dấu mốc giàu ý nghĩa khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực, tự cường của đất nước.

Ngày mai, qua cầu truyền hình trực tuyến quy mô lớn với 80 điểm cầu, nhân dân cả nước cùng đồng hành, dõi theo và sẻ chia niềm tự hào trong cùng một thời khắc. Mỗi điểm cầu sẽ là minh chứng cho tinh thần "đồng tâm hiệp lực" tạo đà, tạo thế, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo của giai đoạn 2026 - 2030; tạo công ăn việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân…

Trong số 250 dự án, có tới 8 công trình quan trọng quốc gia, hàng chục dự án nhóm A và cả trăm dự án nhóm B, C với quy mô lớn, trải rộng từ quốc phòng, hạ tầng giao thông, dân dụng - đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, y tế đến công trình văn hóa, thể thao.

Đặc biệt, nhiều công trình tiêu biểu đã rút ngắn tiến độ so với kế hoạch nhiều năm, cho thấy quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và lực lượng thi công.

Việc khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia - một công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng tại xã Đông Anh, Hà Nội sớm hơn gần hai năm; hay cầu Rạch Miễu do chính nhà thầu Việt Nam thiết kế, thi công thành công là minh chứng rõ rệt cho sự trưởng thành vượt bậc của trí tuệ, bản lĩnh và năng lực Việt Nam.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia - Vietnam Exposition Center (VNEC) nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội, có quy mô hơn 90ha, với diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn II đạt 304.000m2, thuộc top 10 thế giới (Ảnh: Trường Thịnh).

Những dự án, công trình này chính là nhịp sống mới của đất nước, là cơ hội việc làm cho người dân, là những mái ấm xã hội, là những cây cầu rút ngắn khoảng cách vùng miền, là những bệnh viện hiện đại xoa dịu nỗi đau người bệnh, là những trung tâm nghiên cứu mở ra tri thức và công nghệ mới.

Ngày mai, việc khánh thành và khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án còn mang ý nghĩa rất lớn lao. Không chỉ là những công trình bằng bê tông, thép, hay con số vốn đầu tư khổng lồ, đây còn là biểu tượng sinh động cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc.

Từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội đến những cây cầu, bệnh viện, khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu, công viên, nhà ở xã hội trên khắp 34 tỉnh, thành phố, tất cả đều mang trong mình tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển và sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Nếu quay ngược bánh xe lịch sử về đúng mùa thu của 80 năm trước thì sức mạnh vĩ đại ấy đã dấy lên trong Cuộc cách mạng tháng Tám "long trời lở đất". Toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vùng lên giành chính quyền, xoá đi đêm dài nô lệ, rũ bỏ cảnh đói nghèo, áp bức, lầm than, thất học để khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Từ bước ngoặt ấy, con đường độc lập, tự do, hạnh phúc đã mở ra. Và 80 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên hành trình dựng xây đất nước.

Còn mùa thu nay, dân tộc ta đang hướng tới hoài bão kiến thiết quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Cơ sở của niềm tin đó không chỉ từ hào khí Cách mạng Tháng Tám và những vinh quang trên hành trình dựng nước, giữ nước. Suốt 40 năm qua, dưới sự chèo lái của Đảng, Nhà nước, chúng ta không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân mà còn tạo dựng uy tín, vị thế trường quốc tế.

Những bước tiến về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đã chứng minh năng lực hội nhập, sáng tạo và thích ứng của Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.

Cơ sở của niềm tin đó còn đến từ những con số rất chân thực và thuyết phục khi nhìn vào bức tranh kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm 2025. Đó là bức tranh với nhiều điểm sáng nổi bật trong một bối cảnh biến động nhanh, phức tạp của tình hình thế giới và những nhiệm vụ quan trọng trong nước, nhất là việc thực hiện tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất các tỉnh, thành phố cho mục tiêu tạo sức bật mới cho nền kinh tế.

Những điểm sáng đó là đà phục hồi rất rõ nét trong sản xuất, thương mại và dịch vụ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6% so với cùng kỳ, riêng chế biến chế tạo tăng 10,3%, ở mức cao nhất giai đoạn 2020-2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%, góp phần quan trọng vào tăng trưởng. Xuất nhập khẩu đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3%; cán cân thương mại xuất siêu 10,18 tỷ USD, khẳng định năng lực cạnh tranh hàng Việt. Bảy tháng của năm nay, 174.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, cao gấp 1,2 lần số rút lui; tổng vốn bổ sung hơn 3,3 nghìn tỉ đồng, tăng 93,7% so với năm ngoái.

Lạm phát được kiểm soát khi CPI bình quân tăng 3,26%, thấp hơn cùng kỳ 2024 (4,12%). Đây là nền tảng để Chính phủ giữ ổn định vĩ mô trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và thách thức từ chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Hôm nay, nhìn vào những công trình khởi công và khánh thành ngày mai thấy rất rõ ý nghĩa lớn lao, đó chính là sự tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám: Dám nghĩ, dám làm, dám khát vọng, dám vươn lên.

Sáng 19/8, từ khắp miền núi cao đến hải đảo xa, từ đô thị sầm uất đến thôn quê yên bình, những dự án, công trình sẽ được khánh thành và khởi công. Đó chính là thành quả của chính sách, của sự kết tinh từ mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết của hàng triệu con người.

Tất cả đã làm nên khí thế của một dân tộc đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới!