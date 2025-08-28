Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Sáng 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành Trung ương,... đã đến tham dự triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khai mạc triển lãm (Ảnh: Minh Huy).

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), khai mạc lúc 9h ngày 28/8. 13h cùng ngày bắt đầu mở cửa đón người dân vào tham quan.

Ngày 29/8, tại triển lãm diễn ra diễn đàn Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số; hội thảo Vai trò của dữ liệu (Bộ KH&CN chủ trì); chương trình nghệ thuật của UBND TPHCM tại Sân Bắc.

Vào lúc 20h ngày 30/8 là chương trình nghệ thuật của Bộ Công an tại Sân Bắc.

Lúc 20h ngày 31/8 là chương trình nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam do UBND Hà Nội chủ trì,...

Triển lãm mở cửa 9h-22h từ 29/8 đến 5/9; riêng 28/8 mở cửa từ 13h.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự khai mạc buổi triển lãm (Ảnh: Minh Huy).

Triển lãm được chia thành ba phân khu chính. Phân khu khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy có chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới", gồm 6 không gian "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm Cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc".

Phân khu ngoài trời có chủ đề "Hội nhập và phát triển" gồm các không gian "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thanh gươm và lá chắn", "Ngày hội non sông" cùng khu biểu diễn nghệ thuật.

Phân khu quốc tế và công nghiệp văn hóa tại Nhà Khối A có chủ đề "Hội nhập và sáng tạo", giới thiệu lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cùng các sản phẩm thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Tại triển lãm, Bộ Nội vụ mang đến cửa sổ tương tác tra cứu chính sách.

Không gian trưng bày của Bộ Nội vụ với chủ đề "Kiến tạo để đất nước vươn mình" giới thiệu những tư liệu, hiện vật và tạo hành trình trải nghiệm thị giác, cảm xúc, tư duy.