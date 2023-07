Trưởng ban Nội chính Trung ương thăm hỏi các gia đình liệt sỹ tại Đắk Lắk

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các hoạt động tri ân người có công tại địa phương.

Đoàn công tác cùng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đoàn công tác dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đến từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ để thắp nén nhang tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn, sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ cho tự do của đất nước hôm nay.

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 6 gia đình liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6 vừa qua.

Đó là Thiếu tá Hoàng Trung (cán bộ Công an xã Ea Ktur); Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur) và liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu).

Tại gia đình các liệt sĩ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác đã thắp nén nhang tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ và chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát với gia đình các liệt sĩ. Sự hy sinh của các liệt sĩ mãi được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và biết ơn.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ, sau vụ việc 11/6, khi Bộ Công an gửi hồ sơ 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ký quyết định trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho những người ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh các chế độ, chính sách đối với thân nhân các liệt sĩ hy sinh vừa qua đã và sẽ được Bộ quan tâm đặc biệt, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tại buổi thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các ngành đặc biệt lưu tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình của 6 liệt sĩ sớm vượt qua nỗi mất mát, hướng đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Trong chiều nay (24/7) Đoàn công tác sẽ có buổi làm việc cùng Tỉnh ủy Đắk Lắk và tiếp tục chương trình thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh, người có công tiêu biểu tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.