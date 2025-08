"John Wick" Keanu Reeves tìm thấy đồng hồ Rolex bị đánh cắp 2 năm trước

Chiếc đồng hồ Rolex Submariner khắc chữ đặc biệt dành cho "John Wick" cùng 5 chiếc đồng hồ giá trị khác của tài tử Keanu Reeves, từng bị đánh cắp khỏi nhà anh vào năm 2023, vừa bất ngờ được tìm thấy tại Chile và sắp được trao trả lại cho chủ nhân.

Phát hiện của lực lượng chức năng không chỉ hé lộ hành trình ly kỳ của những chiếc đồng hồ xa xỉ mà còn dấy lên nghi vấn về đường dây trộm cắp quốc tế nhắm vào giới siêu giàu.

Keanu Reeves trong loạt phim điện ảnh ăn khách "John Wick" (Ảnh: John Wick).

Hành trình ly kỳ của chiếc đồng hồ Rolex "John Wick" bị mất trộm

Thông tin từ giới chức Chile vào ngày 29/7, đã gây xôn xao dư luận khi xác nhận 6 chiếc đồng hồ quý giá thuộc về tài tử Keanu Reeves sẽ được bàn giao cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong thời gian tới.

Trong số đó, đáng chú ý nhất là một chiếc đồng hồ Rolex Submariner được khắc chữ đặc biệt, trị giá ít nhất 9.500 USD (khoảng 240 triệu đồng). Tổng giá trị của 6 chiếc đồng hồ này lên tới 125.000 USD (gần 3,3 tỷ đồng), theo tiết lộ của một cảnh sát thuộc đội điều tra trộm cắp Chile với hãng tin AP.

Các công tố viên Chile cho biết, nam diễn viên 60 tuổi của các bộ phim bom tấn Ma trận và John Wick đã xác nhận đây chính là những chiếc đồng hồ bị đánh cắp khỏi nhà riêng của anh ở Los Angeles vào tháng 12/2023.

CNN là hãng tin đầu tiên đưa tin về việc số đồng hồ này được tìm thấy ở phía đông Santiago, Chile. Vào thời điểm đó, nhà chức trách đã bắt giữ một cá nhân liên quan đến các vụ "cướp bóc bạo lực" này.

Cảnh sát Điều tra Chile (PDI) cũng đăng tải trên tài khoản X (trước đây là Twitter) với nội dung rằng: "Các điều tra viên thuộc Liên đoàn Điều tra Trộm cướp và Can thiệp Hình sự đã thu giữ tại Peñalolén (Chile) nhiều đồ trang sức, đồng hồ giá trị và vật phẩm bị đánh cắp, bao gồm một chiếc đồng hồ của một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nạn nhân của vụ cướp tại Los Angeles vào tháng 12/2023".

Keanu Reeves xác nhận những chiếc đồng hồ được tìm thấy là tài sản anh bị đánh cắp năm 2023, trong đó có chiếc đồng hồ Rolex có khắc chữ kỷ niệm liên quan đến bộ phim "John Wick" (Ảnh: Getty Images, Rolex).

Trong một đoạn video do AP ghi lại, lực lượng chức năng đã chỉ ra hình khắc độc đáo ở mặt sau của chiếc Rolex Submariner. Dòng chữ "The John Wick Five" được viết phía trên tên của nam diễn viên Keanu Reeves, cùng với dòng chữ "Thank You - JW4 - 2021", ám chỉ bộ phim "John Wick: Chapter 4" được quay vào năm 2021.

Trước đây, tạp chí People từng đưa tin Keanu Reeves nổi tiếng là người hào phóng, thường xuyên tặng đồng hồ xa xỉ cho đội ngũ đóng thế của mình như một món quà tri ân.

Diễn viên đóng thế Jeremy Marinas từng tự hào khoe chiếc Rolex được Keanu Reeves tặng, gọi đó là "món quà kết thúc phim tuyệt vời nhất từ trước đến nay".

Nghi vấn đường dây tội phạm quốc tế nhắm vào giới siêu giàu?

Cảnh sát địa phương đã tìm thấy số đồng hồ này trong quá trình khám xét các ngôi nhà ở Santiago, đồng thời phát hiện thêm nhiều xe hơi bị đánh cắp, iPhone, các loại đồng hồ xa xỉ và túi xách hàng hiệu.

Theo AP, chiến dịch này diễn ra trùng hợp với một cuộc điều tra khác của Chile, được phối hợp bởi FBI, về các vụ đột nhập của các nhóm tội phạm từ Nam Mỹ nhắm vào những ngôi nhà triệu đô ở Mỹ. Vào tháng 2, 7 công dân Chile đã bị buộc tội liên quan đến các vụ trộm tại nhà của các ngôi sao bóng bầu dục Patrick Mahomes và Travis Kelce.

Tuy nhiên, Marcelo Varas, một thành viên của đội điều tra trộm cắp Chile, cho biết với AP rằng, hiện chưa rõ liệu có bất kỳ liên kết nào giữa vụ trộm đồng hồ của Keanu Reeves và các vụ án cấp cao khác hay không.

Những chiếc đồng hồ của Keanu Reeves bị đánh cắp đã được lực lượng an ninh ở Chile tìm thấy (Ảnh: Associated Press).

Dù vậy, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản giá trị, đặc biệt là những bộ sưu tập xa xỉ của người nổi tiếng ở Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên ngôi nhà của Keanu bị đột nhập. Vào ngày 12/9/2014, cảnh sát đã phản ứng với một vụ trộm đang diễn ra tại nhà Reeves vào lúc 5h.

Dù không có tài sản nào bị mất, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đã bị tạm giữ và đưa đến cơ sở y tế để đánh giá. Đáng chú ý, Keanu Reeves có mặt ở nhà vào thời điểm đó. Chỉ 3 ngày sau, một phụ nữ khác được cho là đã đột nhập vào nhà anh và đang "thư giãn" trong hồ bơi khi cảnh sát ập tới xử lý vụ việc.