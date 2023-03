Trung bình 8 người ở Hà Nội có 1 người sở hữu ô tô

Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã tổ chức buổi họp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và thống nhất phương hướng triển khai trong thời gian tới.

Theo thống kê của Sở GTVT, tính đến trung tuần tháng 2, Hà Nội có hơn 7,8 triệu phương tiện giao thông; trong đó ô tô hơn 1 triệu, xe máy hơn 6,6 triệu, xe máy điện hơn 184.000, chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành phố tham gia giao thông tại Thủ đô.

Hình ảnh ô tô xếp hàng dài tại khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Thanh Xuân, Hà Nội) trong giờ cao điểm (Ảnh: Quân Đỗ).

Dân số hiện nay của thành phố Hà Nội khoảng trên 8 triệu người (chưa bao gồm khoảng 1,2-1,5 triệu người vãng lai thường xuyên sinh sống và làm việc tại Thủ đô).

Về kết cấu hạ tầng giao thông, Hà Nội có hơn 23.000km đường bộ, Sở GTVT quản lý hơn 2.300km và UBND cấp huyện quản lý trên 21.000km. Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt khoảng 10,35%.

Về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt gồm 154 tuyến, mạng lưới xe buýt tiếp cận đến 30/30 quận, huyện, thị xã đạt 100%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng hiện nay đạt được khoảng 18,5%.

Theo Sở GTVT, qua kiểm tra, rà soát trên địa bàn thành phố có 37 điểm ùn tắc giao thông. Trong đó, ngoài nguyên nhân chung như lưu lượng phương tiện lớn, ý thức tham giao thông của người dân chưa cao còn do 17 điểm rào chắn thi công các dự án gây thu hẹp lòng đường; 10 điểm do hạ tầng chưa đồng bộ; 10 điểm do quá tải kết cấu hạ tầng.

Những điểm ùn tắc do rào chắn thi công nổi bật là Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; Xây dựng cầu vượt nút giao đường Thanh Niên - An Dương giai đoạn 2; Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; Dự án xây dựng cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Mai Dịch; Dự án hầm chui Kim Đồng.

Thời gian qua Sở GTVT đã chủ động phối hợp với Phòng CSGT và các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tại 6/37 điểm ùn tắc giao thông như: Trung Văn - Tố Hữu; ngã ba Xa La - Cầu Bươu; Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo; Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; Lãng Yên - đê Nguyễn Khoái.

Đến hết tháng 2, Sở GTVT đã thống nhất với Phòng CSGT xử lý được 3/37 điểm ùn tắc: Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo; Đại La - Trần Đại Nghĩa; Ngã Tư Vọng.

Thời gian tới Sở GTVT tiếp tục phối hợp thực hiện công tác điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, phù hợp với hiện trạng nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc, đảm bảo phù hợp với nguồn lực của thành phố.

Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư các công trình đang thi công trên địa bàn thành phố tổ chức phân luồng giao thông phù hợp với biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm thu hồi các vị trí rào chắn gây thu hẹp lòng đường.

Đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, sẽ phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, rà soát biện pháp thi công để có phương án tổ chức giao thông phù hợp đảm bảo linh hoạt, khoa học, thực tế.