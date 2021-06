Trục xuất 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Dân trí Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa tổ chức trục xuất 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn.

Tham gia thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc có các đơn vị: Phòng tham mưu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an thành phố Vĩnh Yên.

66 người Trung Quốc bị trục xuất qua cửa khẩu Hữu Nghị- Lạng Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc).

Dù thời tiết nắng nóng và dịch bệnh khiến cho công tác trục xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành nhiệm vụ. Công tác trục xuất được phối hợp thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Toàn bộ 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam đã được bàn giao cho nước bạn Trung Quốc an toàn, đúng pháp luật, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

Thế Kha