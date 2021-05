Vụ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Lộ diện đối tượng chủ mưu

Dân trí Liên quan đến vụ việc 52 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan công an đã xác định được đối tượng chủ mưu và bắt tạm giam người này.

Hình ảnh các công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, ngày 3/5, Công an TP Vĩnh Yên kiểm tra, phát hiện tại số nhà 19 đường Ngô Gia Tự (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) có 9 người Trung Quốc đang lưu trú nhưng không có hộ chiếu và thị thực. Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra nhiều địa điểm khác TP Vĩnh Yên và phát hiện thêm 30 người Trung Quốc khác.

Đến ngày 4/5, lực lượng chức năng phát hiện thêm 13 người Trung Quốc nữa. Đáng chú ý, tổng số 52 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép tại địa bàn tỉnh do Nguyễn Thị Hồng Hạnh đứng ra thuê và tổ chức cho những người Trung Quốc này lưu trú.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Trường