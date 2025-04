Triệu tập 24 thanh thiếu niên mang nhiều hung khí đi đánh nhau

Ngày 12/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã triệu tập làm việc với 24 thanh thiếu niên từ 14 đến 21 tuổi, cùng ngụ thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy, để điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Lê Hoài).

Trước đó, chiều 6/4, H.N.T. (SN 2000) điều khiển mô tô chở bạn gái lưu thông trên địa bàn thị xã Cai Lậy thì phát sinh mâu thuẫn với 3 thanh niên khác đi trên 2 xe máy.

Hai bên cự cãi và thách thức nhau. Sau đó, T. điều khiển xe máy đến quán nước ở phường 4, thị xã Cai Lậy và gặp lại 3 thanh niên nói trên.

Tại quán, T. kể cho 4 người bạn đi cùng về mâu thuẫn trước đó và rủ cả nhóm đánh 3 thanh niên kia.

3 người nam bỏ chạy, sau đó gọi điện cho khoảng 20 người đến vây đánh lại nhóm T.

Hai bên hẹn nhau tại ngã tư tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Lúc này, nhóm của T. cũng rủ thêm 30 đối tượng mang theo nhiều hung khí đến đánh nhau.

Do không gặp nhau, nhóm của T. đã điều khiển xe máy, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Cai Lậy để tìm đối phương.

Hung khí bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Lê Hoài).

Tổ công tác của Công an xã Long Khánh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện nên truy đuổi thì cả nhóm bỏ chạy.

Vụ việc được Công an xã Long Khánh thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh huy động lực lượng kết hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Cai Lậy tiếp tục truy tìm các đối tượng.

Qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập làm việc 24 đối tượng có liên quan, thu giữ 9 dao tự chế và tạm giữ 10 mô tô có liên quan.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã có liên quan tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.