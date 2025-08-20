Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước có gì đặc biệt?

Ngày 20/8, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội mong muốn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đặc biệt, đa sắc màu từ không khí hân hoan đến các sản phẩm du lịch cụ thể.

Theo bà Giang, lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo các kế hoạch rất sớm, đây là cơ hội phục vụ khách du lịch và cũng dịp để người Hà Nội thể hiện sự mến khách. Các trải nghiệm, các tour đã được triển khai rất sớm và dù chưa đến ngày 2/9 nhưng 2 tuần qua khách du lịch đến với Hà Nội rất đông.

Hà Nội đã có chủ trương miễn phí vé xe buýt, metro công cộng cho du khách trong 4 ngày dịp lễ 2/9. Tuyến buýt E11 đã được khai trương, đây là tuyến buýt kết nối các địa điểm du lịch, để du khách thuận tiện tham quan...

Hà Nội đã sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh đó, bà Giang cho hay Hà Nội đã chuẩn bị rất sớm và kỹ về hạ tầng giao thông, hạ tầng lưu trú, nhà hàng, nhân lực, các sản phẩm du lịch để sẵn sàng đón du khách và tạo cho du khách những trải nghiệm khác biệt, chu đáo nhất. Đến thời điểm này, Hà Nội đã sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh dịp Quốc khánh 2/9 là cơ hội để thể hiện với bạn bè quốc tế, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 sẽ diễn ra Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia.

Triển lãm là dịp để quảng bá các thành tựu của Việt Nam, từ quá trình hình thành, xây dựng đất nước đến quá trình phát triển, hội nhập với những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hội nhập quốc tế, theo bà Giang.

"Đây là cơ hội rất lớn để người dân, du khách cũng như các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhìn lại cả quá trình để thấy những tiềm năng, cơ hội rất lớn để có thể đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện thương hiệu quốc gia về tổ chức các sự kiện mang tầm vóc quốc tế để thu hút bạn bè quốc tế", bà Giang nói.

Sở Du lịch Hà Nội đã công bố bộ sản phẩm 80 trải nghiệm Hà Nội như một lời chào thân thiện đến du khách ghé thăm dịp 2/9.

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm được Sở Du lịch gợi ý là đoàn tàu du lịch hai tầng Năm Cửa Ô - The Hanoi Train, tuyến tàu hỏa du lịch nội ô đầu tiên của Hà Nội. Chuyến tàu gồm 5 toa, lần lượt mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác.

Chuyến tàu này đã khai trương vào 19/8, với ba khung giờ sáng, chiều, tối, đưa khách qua các ga Hà Nội, Gia Lâm, Từ Sơn, Long Biên, Đông Anh, Hà Đông cùng các điểm dừng tham quan như đền Đô Bắc Ninh.

Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cũng được khai thác thành sản phẩm du lịch mới với tour tiêu biểu là Hành trình xanh cùng Hà Nội, tham quan làng lụa Vạn Phúc hoặc Văn Miếu Quốc Tử Giám...

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia ở xã Đông Anh, Hà Nội là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: CTV).

Chuỗi sự kiện nổi bật của Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia:

Ngày 23/8: Đại nhạc hội quốc tế 8Wonder - Moments of Wonder với sự tham gia của DJ Snake, The Kid LAROI cùng nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ngày 24/8: Giải chạy cộng đồng "Việt Nam tôi đó", kỳ vọng xác lập kỷ lục 29.000 người mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng tham gia.

Ngày 26/8: Chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tim" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Ngày 28/8: Lễ khai mạc Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Ngày 29/8: Diễn ra ba hoạt động quan trọng: chương trình nghệ thuật của UBND TPHCM; Diễn đàn Ứng dụng AI trong kỷ nguyên số và Hội thảo "Vai trò dữ liệu trong kỷ nguyên số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Ngày 31/8: Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam".

Ngày 31/8 và ngày 2/9: Các chương trình biểu diễn, talkshow, giao lưu trải nghiệm ngành Game.

Ngày 2/9: Chương trình nghệ thuật đặc sắc do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì.

Ngày 4/9: Diễn đàn doanh nghiệp Hà Nội - TPHCM, mở rộng hợp tác kinh tế hai đầu đất nước.

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc:

Diễn ra từ 28/8 đến ngày 5/9, mở cửa từ 8h đến 22h hàng ngày, triển lãm mang đến không gian văn hóa - lịch sử - nghệ thuật đặc biệt, trải dài cả trong nhà và ngoài trời.

Khu vực trong nhà (Nhà Triển lãm Kim Quy):

Sảnh chính: "Việt Nam - Đất nước - Con người" trưng bày văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Sảnh trung tâm: "95 năm cờ Đảng soi đường" tái hiện các mốc son lịch sử từ 1930 đến nay.

Sảnh 1 và 8: "Kiến tạo và phát triển" - tiến trình đổi mới của bộ máy Nhà nước.

Sảnh 2: "Đầu tàu kinh tế" - thành tựu khối doanh nghiệp nhà nước.

Sảnh 3 và 4: "Khởi nghiệp kiến quốc" - doanh nghiệp tư nhân, thương hiệu quốc gia.

Sảnh 5, 6, 7: "Tỉnh giàu nước mạnh" - thành tựu và bản sắc của 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Khu vực ngoài trời:

Sân Đông: "Ngày hội non sông" - không gian lễ hội dân gian, đậm bản sắc đoàn kết.

Sân Tây: "Khát vọng bầu trời" và "Vì tương lai xanh" - triển lãm kết nối khát vọng chinh phục bầu trời và cam kết vì một tương lai xanh, nơi tôn vinh hành trình phát triển của ngành hàng không, lan tỏa tinh hoa ẩm thực ba miền và thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

Sân Nam: "Thanh gươm và lá chắn" - tái hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của lực lượng quốc phòng - an ninh.

Sân Bắc: Không gian dành cho đại nhạc hội và chương trình văn hóa.

Khu vực nhà triển lãm khối A dành riêng để giới thiệu 12 ngành công nghiệp văn hóa.