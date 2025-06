Trận lụt dị thường lần đầu xuất hiện ở Huế

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong sáng 13/6, nhiều tuyến đường giao thông và khu dân cư, trường học tại các xã, phường thuộc quận Thuận Hóa, Phú Xuân, thị xã Hương Trà, Phong Điền và huyện Quảng Điền (thành phố Huế) bị nước lũ nhấn chìm, gây cô lập cục bộ.

Tại khu vực xóm Đảo (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền), hơn 50 hộ dân vật lộn với dòng nước lũ bao quanh từ chiều 12/6. Đây là một trong những vùng trũng thấp nhất huyện Quảng Điền, nằm sát bên bờ sông Diên Hồng nên thường xuyên chịu cảnh ngập lụt khi có mưa lớn.

Bà Hồ Thị Bé (78 tuổi, người dân xóm Đảo) cho biết, hàng năm, mưa lũ thường bắt đầu từ cuối tháng 8. Đây là lần đầu tiên, bà chứng kiến một đợt mưa lũ dị thường như vậy.

“Sống gần hết đời người tôi mới thấy có đợt mưa lũ lớn đến vậy xảy ra giữa mùa hè”, bà Bé nói.

Ông Nguyễn Khánh, Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, cho biết đến nay có nhiều khu vực trên địa bàn xã bị nước lũ gây ngập úng. Tuy nhiên, mức ngập chưa cao nên người dân mới sơ tán tại chỗ. Đối với các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển báo cấm phương tiện lưu thông.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, ngày 10-13/6, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa to, mưa đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến 500-700mm, có nơi cao hơn như Đỉnh Bạch Mã đạt 1.257mm, Hồng Vân 831mm, Khe Tre 853mm, Giang Hải 795mm.

Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế nhận định, đây là trận mưa lũ vô cùng đặc biệt và lần đầu xuất hiện tại Huế. Điều đó cho thấy thời tiết ngày càng dị thường, không theo quy luật.

Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế dự báo, trong ngày 13/6, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to với cường độ giảm dần, phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, đến sáng 13/6, mưa lớn và các hồ chứa thủy điện đầu nguồn điều tiết lũ đã khiến mực nước trên nhiều con sông dâng cao, trong đó sông Hương lớn hơn mức báo động 2, sông Bồ đạt báo động 3.

Mưa cường suất lớn trong khoảng thời gian ngắn vào ngày 11/6 đã gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến đường tại quận Phú Xuân, Thuận Hóa, thị xã Phong Điền, Hương Thủy, A Lưới, Phú Lộc.

Mưa lớn trong đêm 12-13/6, tiếp tục gây ra ngập lụt nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã, với độ sâu 0,3-0,7m. Đặc biệt, một số tuyến ngầm, tràn bị ngập sâu 1-1,5m, gây chia cắt giao thông.

Mưa lớn đã gây ngập úng cho toàn bộ hơn 25.000ha lúa vụ Hè Thu của người dân thành phố Huế; nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Nhiều khu vực, tuyến giao thông huyết mạch, như đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường tỉnh 14C, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây,… bị sạt lở.

Quảng Bình: 4 người mất tích

Trưa 13/6, lãnh đạo UBND xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Dinh.

Vào sáng cùng ngày, ông N.V.C. cùng vợ là bà T.T.N., trú tại thôn Nhân Hải, xã Nhân Trạch, đi đánh cá ở sông Dinh, đoạn qua địa bàn xã Nhân Trạch. Một lúc sau, con trai của ông C. ra tìm chỉ thấy chiếc thuyền nan, không thấy bố mẹ đâu nên báo chính quyền địa phương.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và nhân lực để tổ chức tìm kiếm dọc sông Dinh và khu vực ven biển. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, tung tích 2 vợ chồng vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong lúc đi soi ếch, 2 người phụ nữ trú xã Tân Hóa đã bị lũ cuốn mất tích. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến trưa 13/6, mưa tại Quảng Bình vẫn tiếp diễn nhưng lượng mưa đã giảm so với sáng cùng ngày. Mặc dù chưa gây ngập các khu dân cư, nhưng mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nặng cho bà con trong sản xuất nông nghiệp với 18.000ha lúa ngập úng.

Mưa lớn cũng làm vỡ đập Dạ Lam, tại địa bàn xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Cơ quan chức năng đang huy động máy móc cùng nhân lực để khắc phục.

Trưa 13/6, bão số 1 (tên quốc tế là bão Wutip) đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 hoạt động trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, vùng biển Hải Phòng - Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian 17-19h ngày 13 và 14/6.

Trên đất liền, từ trưa và chiều 13/6, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở 8 tỉnh, thành với hơn 380 xã thuộc các tỉnh ở miền Trung, trong đó riêng Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2/5.

Nhiều huyện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cũng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.