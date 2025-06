Mưa lớn làm nhiều khu dân cư, đường giao thông ở Huế bị ngập sâu

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trong 24 giờ qua, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được phổ biến 150-350mm.

Một số khu vực xảy ra mưa rất to như Bạch Mã 760mm, Vườn quốc gia Bạch Mã 606,2mm, Bình Điền 304,8mm, hồ Hòa Mỹ 350,8mm, thị trấn Khe Tre 501,6mm, Hồng Vân 427,4mm, Phú Sơn 347,4mm, Hồ Phú Bài 314,6mm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 12/6, nhiều khu dân cư, tuyến giao thông tại địa bàn quận Thuận Hóa, thành phố Huế tiếp tục bị ngập lụt cục bộ, đặc biệt là đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú.

Người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Lộ Trạch cho biết, do địa bàn này thấp trũng, mỗi khi xảy ra mưa lớn, nước lũ tràn về gây ngập úng. Nước lũ ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tương tự, khu vực xóm Gióng, phường An Tây cũng bị nước từ các đồi cao ở phía tây quận Thuận Hóa đổ về gây cô lập. Nước lũ tràn vào nhà dân ở khu vực này.

Theo người dân, xóm Gióng cũng là vùng trũng thấp, hệ thống thoát nước ở đây chưa đảm bảo nên thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, quận Thuận Hóa cũng bị ngập sâu.

Mưa lớn khiến nước từ hệ thống cống thoát nước vệ sinh phun lên mặt đường tại khu đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế.

Người dân quận Thuận Hóa, thành phố Huế đưa xe lên khu vực cao để tránh ngập lụt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, mưa lớn khiến mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền trên thượng nguồn sông Hương dâng cao. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền từ 15h30 ngày 12/6.

Đến chiều cùng ngày, mực nước trên sông Hương đã dâng cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của sân khấu nổi tại khu vực bia Quốc học Huế, địa điểm diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2024. Các lực lượng chức năng đã được huy động để hỗ trợ ban tổ chức thu dọn tạm thời các trang thiết bị để tránh mưa lũ.

Mưa lớn còn gây ngập úng 12.758ha lúa và rau màu tại các địa phương thấp trũng của thành phố Huế. Các địa phương đang vận hành bơm tiêu úng và đắp đê tạm để "giải cứu" những diện tích lúa bị ngập.