Sáng 19/4, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị đang hỗ trợ bà con di dời tài sản, khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy vào tối 18/4.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn của một hộ dân (Ảnh: Nhật Anh).

Trận lốc xoáy đã làm 24 nhà dân và các công trình phụ bị hư hỏng 30-50% (xã Hải Chánh có 8 nhà bị tốc mái, xã Hải Khê có 16 nhà); khoảng 60ha lúa gần thu hoạch bị đổ, ngã, hư hỏng (ước tính mức độ thiệt hại về năng suất khoảng 20-25%) và hơn 100 cây keo bị gãy.

Ông Bùi Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, cho biết các lực lượng dân quân, công an xã… đang phối hợp với người dân khắc phục nhà bị hư hỏng, ổn định cuộc sống.

Trận lốc xoáy đã làm 24 nhà dân và các công trình phụ tại huyện Hải Lăng bị hư hỏng 30-50% (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, vào ngày 28/3 một trận mưa lớn kèm theo giông lốc quét qua thị trấn Lao Bảo và một số xã lân cận trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã làm tốc mái 50 căn nhà dân, nhiều cây và cột điện gãy đổ.

Cao Bằng: Dông lốc làm tốc mái hơn 2.400 ngôi nhà

Sáng 19/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ma Thị Huyền Linh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, tính tới 17h ngày hôm qua (18/4), dông lốc đã làm hơn 2.400 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị tốc mái.

Trước đó, dông lốc bắt đầu xảy ra từ ngày 17/4.

Dông lốc khiến hơn 2.400 ngôi nhà ở Cao Bằng bị tốc mái (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, dông lốc làm hơn 395ha diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Có 4 điểm trường bị tốc mái gồm: Điểm trường Mầm non Nam Quang, điểm trường tiểu học xã Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm); Điểm trường PTDTBTTH&THCS xã Hưng Thịnh (huyện Bảo Lạc); Trường học tại xã Tri Phương (huyện Trùng Khánh).

Về công trình văn hóa, dông lốc làm tốc mái 4 nhà văn hóa xóm, một ngôi chùa bị hư hỏng. Một nhà kho thuốc bảo vệ thực vật bị tốc mái, cổng xây, mái vòm của Trạm Y tế và Trạm quân dân y xã Trường Hà, huyện Hà Quảng bị hư hỏng.

Công an tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo bà Ma Thị Huyền Linh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, tổng giá trị thiệt hại do trận dông lốc từ ngày 17/4 tới nay ước tính hơn 8,7 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi xảy ra thiên tai, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố hỗ trợ nhân dân lợp lại mái nhà, sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả sau dông lốc.