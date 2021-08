TPHCM ra chỉ thị khẩn về tăng cường giãn cách xã hội

Dân trí UBND TPHCM yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm ngặt, tăng cường, nâng cao các biện pháp giãn cách xã hội. Ngoài ra, công tác đảm bảo an sinh xã hội cần được trú trọng trong thời điểm giãn cách.

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Chỉ thị khẩn số 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, các đơn vị cần thực hiện việc "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch", người dân là "chiến sĩ" trong phòng, chống dịch. Các địa phương vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu thì ở đó".

TPHCM thực hiện các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội từ ngày 23/8.

Chính quyền các địa phương cần ra quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, tăng cường, nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 312 phường, xã, thị trấn.

Các tổ công tác đặc biệt ở phường, xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội, đi chợ thay cho người dân, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội.

UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trong công tác an sinh xã hội, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan có liên quan hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ (miễn, giảm tiền điện nước); chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho F0 có hoàn cảnh khó khăn.

TPHCM cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm toàn địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

Đối với công tác xét nghiệm, UBND TPHCM yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, tổ chức các hình thức tiêm vắc xin phù hợp cho các khu phong tỏa, chung cư với thời gian linh hoạt; các đội tiêm chủng vắc xin phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị, quần áo bảo hộ.

Bên cạnh đó, ngành y tế thành lập 400 trạm y tế lưu động, được trang bị túi thuốc và bình oxy, máy đo SpO2, dụng cụ xét nghiệm nhanh.

Quang Huy