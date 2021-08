Bản tin Covid-19: Hà Nội kéo dài giãn cách, TPHCM siết chặt vùng đỏ

Dân trí Cùng nhìn lại một tuần cả nước giữa sóng dịch Covid-19 qua những khoảnh khắc ấn tượng được ghi lại bởi phóng viên Dân trí.

Từ 23/8 TPHCM siết chặt "vùng đỏ", TP Hà Nội giãn cách đến ngày 6/9

Từ 23/8 TPHCM siết chặt "vùng đỏ", yêu cầu người dân "ở yên trong nhà"

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tiếp tục tăng cường, nâng cao một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23/8. Nhấn mạnh việc người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà; tổ dân phố cách ly tổ dân phố; khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp; phường, xã, thị trấn cách ly phường, xã, thị trấn.

Rô-bốt mang cơm, thuốc men tận phòng bệnh nhân điều trị Covid-19

Gần một tuần nay, các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 7 (phường An Khánh, TP Thủ Đức) được hai con rô-bốt tự động chăm sóc và hỗ trợ phát đồ ăn, vật dụng y tế hàng ngày. Ngoài ra, rô-bốt có chức năng hỗ trợ giao tiếp từ xa giúp các y bác sĩ có thể thăm khám từ xa cho bệnh nhân. Chỉ cần cho rô-bốt tới các phòng bệnh, bác sĩ sẽ giao tiếp với bệnh nhân qua màn hình và loa phát trực tiếp.

Bên trong bệnh viện dã chiến xây cấp tốc trên đầm lầy

Bệnh viện dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) chính thức đi vào hoạt động và vận hành theo hình thức cuốn chiếu, xây dựng xong đến đâu bàn giao sử dụng đến đấy. Hiện bệnh viện tiếp nhận 2 block nhà và đang điều trị cho 100 bệnh nhân Covid-19 trung bình đến nặng.

Gương mặt hằn vết khẩu trang của bà mẹ 2 con tình nguyện vào tâm dịch

Sau 6 giờ đồng hồ căng mình điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện dã chiến số 13, bác sĩ Nguyễn Thị Nhung bước vào bên trong khu vực thay khẩu trang, những vết hằn lộ rõ, hiện trên khuôn mặt của bà mẹ đã hai con tình nguyện vào TPHCM chống dịch.

Cuộc sống cơ cực của những lao động mất việc bị "mắc kẹt" và muốn rời TPHCM

Mất việc, hết tiền thuê trọ, Đinh Văn Tuấn, 26 tuổi liều chạy xe máy chở vợ và con nhỏ vượt nghìn km về Hà Tĩnh nhưng bị chặn ở cửa ngõ. Trở lại TPHCM, gia đình Tuấn sống tạm tại ở một quán ăn đã đóng cửa gần cầu vượt Linh Xuân, sống qua ngày bằng thực phẩm cứu trợ, chờ ngày về quê.

Những mảnh đời lang thang giữa tâm dịch Sài Gòn

Hơn một tháng nay cụ Lê Thị Kim Dung (87 tuổi, quê Đồng Nai) phải lang thang ngủ tạm ở trạm xe buýt đường Hàm Nghi (Quận 1). Cụ Dung cho biết trước khi xảy ra dịch bệnh cụ phụ bán cà phê tại chợ Bến Thành, khi chợ Bến Thành đóng cửa, cụ qua nơi khác phụ quét dọn nhưng từ khi các cửa hàng đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhân viên được chủ cho về quê tránh dịch. Trong lúc ấy cụ Dung cũng mang ba lô ra đi nhưng... "Không biết đi về đâu, không nhà cửa và người thân thì lấy nơi đâu mà về", cụ Dung nói.

"Túi an sinh" đến với người khó khăn tại TPHCM

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, ngày 19/8, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH đã trực tiếp đi khảo sát tại các khu nhà trọ ở quận Bình Tân, Gò Vấp, TP Thủ Đức và chuyển lời thăm hỏi động viên, chia sẻ của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đến từng người dân, người lao động, lao động tự do đang gặp khó khăn, đồng thời gửi những "Túi an sinh" tới người dân, người lao động thất nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà điều trị cho F0 ở Sài Gòn

Tại TPHCM, Đội y tế đồng hành cùng F0 sẽ thường xuyên tới nhà các bệnh nhân để nắm bắt tình hình. Khi nhận thấy bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn, thì sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuốc, sử dụng bình oxy tại nhà như thế nào. Và khi có diễn biến phức tạp thì hướng dẫn và hỗ trợ họ tới các đơn vị y tế gần nhất để được tiếp nhận điều trị với mục đích giảm thiểu tối đa nguy cơ trở nặng của bệnh nhân, đảm bảo sự an toàn cho họ.

Hà Nội giãn cách xã hội đến 6/9

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 6/9 và giao chỉ đạo UBND thành phố ban hành công điện mới về nội dung này.

Như vậy, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 14 ngày nữa, kể từ 6h ngày 23/8 đến ngày 6/9 để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: 6 tổ liên ngành xử phạt nhiều người ra đường không giấy tờ

Từ chiều 16/8, nhiều chốt liên ngành đặc biệt của Công an TP Hà Nội được lập trên các trục đường chính của Thủ đô. Nhiệm vụ của các chốt này là kiểm soát người dân ra đường không có lý do tại 12 quận, huyện trung tâm TP Hà Nội.

"Ma trận" rào chắn khắp phố cổ, người dân chóng mặt tìm lối đi

Việc thiết lập chốt kiểm soát dày đặc trên nhiều tuyến phố cổ góp phần giữ an toàn cho người dân trong các "vùng xanh" nhưng cũng khiến nhiều người đi đường tỏ ra hoang mang trong việc tìm lối đi.

Hà Nội xét nghiệm khoảng một triệu người để "vét sạch" F0

Ngay sau khi triển khai thực hiện đợt xét nghiệm diện rộng đầu tiên, với việc lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 300.000 người, thành phố tiếp tục triển khai đợt 2, lấy khoảng một triệu mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ cao.

