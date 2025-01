TPHCM nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị 01 về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị mới của TPHCM đã đưa ra các chỉ đạo nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm việc đón tết của mọi người dân.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM và cả nước với nhiều hoạt động kỷ niệm. Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, các doanh nghiệp Nhà nước giữ vững, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, xây dựng và xác lập quyết tâm chính trị, đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Các công việc cần được xử lý dứt điểm, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu chung.

UBND TPHCM yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng cố ý chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai ngay các nhiệm vụ của năm ngay trong tháng 1.

TPHCM triển khai ngay việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với rà soát, đổi mới thể chế và củng cố, sàng lọc đội ngũ. Việc này nhằm thúc đẩy hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển.

Trong vấn đề này, lãnh đạo TPHCM yêu cầu rà soát chức năng nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa khu vực công và khu vực tư theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công. Các nội dung phân cấp cho sở, ngành, quận, huyện tiếp tục cần thực hiện nhanh, phù hợp.

Chỉ thị của TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phòng, chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Các cơ quan, đơn vị không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Các lễ hội Xuân, các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống cần được tổ chức chu đáo, an toàn. Thành phố sẽ xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

Ngay từ đầu năm 2025, từng đơn vị, địa phương cần tập trung cho chủ đề năm là "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc tồn đọng của Thành phố".