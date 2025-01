Phạt hành chính tài xế xe ôm công nghệ tự bấm đèn giao thông ở TPHCM

Ngày 20/1, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.V.T. (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức). Ông T. bị xử phạt về lỗi Tự ý làm sai lệch đèn tín hiệu giao thông, được quy định tại điểm C, khoản 4, Điều 15 Nghị định 100. Với hành vi này, người vi phạm bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt ông T. (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, ngày 17/1, người dùng mạng xã hội đăng tải clip, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo và đội nón bảo hiểm xe ôm công nghệ, đứng sát trụ điều khiển tín hiệu giao thông tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức.

Người này mở tủ và đưa tay vào bên trong tác động bảng điều khiển trong lúc hàng nghìn phương tiện đang lưu thông qua khu vực. Sau khi tác động xong, người này đưa tay lên cao ra hiệu một người nào đứng ở phía bên kia đường.

Qua xác minh, vụ việc do ông T. gây ra vào lúc 13h17 ngày 8/1. Khu vực này do Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08) quản lý. Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết do tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông mất ổ khóa nên xảy ra vụ việc trên.

Bước đầu, ông T. khai chạy xe ôm công nghệ và thường đậu xe tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) để chờ đón khách. Hàng ngày, ông thấy lực lượng Thanh niên xung phong bấm đèn tại giao lộ trên nên biết cách. Từ đầu năm đến nay, ông T. thừa nhận tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông 2 lần.

"Do thấy xe đông, người đàn ông này đã tự ý chỉnh tín hiệu đèn nhằm mục đích "xả" xe cho đường thông thoáng. Người này thừa nhận tự ý làm việc này, không theo sự chỉ đạo hay yêu cầu của người khác", một cán bộ điều tra chia sẻ.