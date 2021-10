TPHCM lên tiếng việc hàng nghìn người đổ ra đường về quê trong đêm

Dân trí Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, đối với việc người dân tụ tập về quê tự phát đêm qua, thành phố cảm thấy có trách nhiệm và sự chăm lo chưa thật sự chu đáo.

Tại buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn chiều 1/10, PV Dân trí gửi tới vấn đề, trong đêm qua, hàng nghìn người dân đi xe máy, xe đạp bị kẹt tại chốt kiểm soát phía Tây TPHCM sau khi có ý định trở về quê ở các tỉnh lân cận. Giải pháp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM trong những ngày sắp tới là gì để giải quyết thực trạng trên, tránh những hệ lụy không đáng có về dịch bệnh.

Trả lời câu hỏi trên, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM - chia sẻ: Bất kỳ người dân nào đến thành phố từ học tập, làm việc, du lịch... thành phố đều trân trọng đón tiếp và chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất.

"Đối với việc người dân tụ tập về quê tự phát đêm qua, thành phố cảm thấy có trách nhiệm và sự chăm lo chưa thật sự chu đáo. Thành phố xin trân trọng mời bà con ở lại để tiếp tục đóng góp" - ông Phạm Đức Hải bày tỏ.

Phó Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM nhấn mạnh, hiện tại thành phố đã áp dụng Chỉ thị 18, nhiều dịch vụ, cửa hàng, nhà máy bắt đầu hoạt động. Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện, chăm lo cho người lao động như đã từng thực hiện từ trước đến nay.

"Đối với nguyện vọng của người dân, thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh, thành đưa bà con về một cách chu đáo. Việc này vừa đáp ứng cho người dân vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của thành phố và các địa phương khác" - ông Phạm Đức Hải thông tin.

Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM - cho biết, tính đến 14h chiều nay, các lực lượng đã hỗ trợ giải quyết cho 1.300 người dân từ thành phố về các tỉnh miền Tây.

Đại diện Công an TPHCM thông tin, sau khi phát hiện tình trạng người dân tụ tập về quê tại khu vực cửa ngõ, lực lượng công an đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động người dân ở lại thành phố tham gia phục hồi, phát triển kinh tế cùng thành phố. Ngoài ra, lực lượng công an cũng phát loa yêu cầu bà con tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, đảm bảo các quy định an toàn phòng, chống dịch.

"Trong đoàn có nhiều chị em mang thai và trẻ em rất nhỏ. Việc tập trung, di chuyển tự phát như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh" - Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM nói.

Sau khi vận động bà con, Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT, Bộ Tư lệnh thành phố phân chia người dân theo từng nhóm địa phương. Người dân được yêu cầu cung cấp thông tin về nơi đi, nơi đến cùng các yếu tố dịch tễ.

Sau khi chia thành từng nhóm, Sở GTVT, Bộ Tư lệnh TPHCM đã điều các xe buýt để đưa người dân cùng phương tiện cá nhân về địa phương. Khi đến địa phương nào, lực lượng CSGT sẽ dẫn đường, bàn giao người dân cho địa phương đó để thực hiện phương án tiếp nhận, xử lý.

Đêm 30/9, rạng sáng 1/10, hàng nghìn người dân đi xe máy, xe đạp bị kẹt tại chốt kiểm soát phía Tây TPHCM sau khi có ý định trở về quê ở các tỉnh lân cận. Không thể qua chốt, người dân đành nằm vạ vật xuyên đêm chờ đợi. Nhiều người chạy xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi về hướng các tỉnh miền Tây. Khi đến khu vực cửa ngõ giáp giữa TPHCM và tỉnh Long An, họ bị lực lượng chức năng chốt chặn, không cho đi tiếp. Lực lượng chức năng chốt chặn tại Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) đề nghị người dân quay trở lại TPHCM, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

