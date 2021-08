Tổ công tác đặc biệt đón lõng, bắt hàng loạt phương tiện né chốt kiểm dịch

Ngoài việc tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát, Công an TP Hà Nội đề nghị trưởng Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền rà soát, siết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố, khu dân cư, các thôn, xóm, khu chung cư, khu đô thị… để quản lý người và phương tiện ra ngoài tham gia giao thông không có lý do và có phương án điều chỉnh nếu chốt hoạt động không hiệu quả.