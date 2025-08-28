Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi đánh tôm

Sáng 28/8, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của người dân về một người đi đánh tôm tại bãi ven sông Hồng (khu 5, xã Bản Nguyên) mất tích từ chiều tối 27/8. Hiện trường có xe máy và lưới đánh tôm.

Cảnh sát huy động lực lượng, phương tiện lặn tìm kiếm, kết hợp câu rà trên sông Hồng và đến 11h35 đã thấy thi thể nạn nhân là ông L.S.H. (58 tuổi, trú tại phường Việt Trì, Phú Thọ).

Thi thể ông H. đã được công an bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ tìm thấy thi thể ông L.S.H. sáng 28/8 (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến nghị người dân khi tham gia đánh bắt thủy sản, tắm sông, đi lại, lao động tại khu vực sông, suối, hồ cần trang bị áo phao, dụng cụ nổi cần thiết.

“Không đi một mình, nhất là vào buổi tối hoặc thời điểm nước chảy xiết, mưa lũ. Hạn chế xuống khu vực có dòng chảy mạnh, đá ngầm, vùng nước sâu”, công an khuyến cáo.