Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ở Hà Nội

Sáng 19/8, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h15 cùng ngày tại khu vực cầu vượt Kim Chung, xã Kim Chung (huyện Đông Anh), khiến 2 nạn nhân tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy và 2 thi thể nạn nhân (chưa rõ nguyên nhân, danh tính và các phương tiện khác có liên quan tới sự việc).

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Đông Anh phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông báo, ai là nhân chứng hoặc người có liên quan tới vụ tai nạn kể trên thì liên hệ qua page Zalo có tên PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI, hoặc số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451, Công an huyện Đông Anh, để phục vụ quá trình điều tra.

Ngày 8/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Công an TP Hà Nội bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện thông qua page Zalo có tên PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI, với số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451.

Theo Công an Hà Nội, nội dung người dân có thể phản ánh là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông...

Bên cạnh đó, người dân có thể cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm như ô tô chở quá số người quy định; xe chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc…

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định danh tính người dân cung cấp các thông tin sẽ được bảo đảm bí mật.