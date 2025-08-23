Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ được lệnh vận hành giảm lũ

Chiều 23/8, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), cho biết vào lúc 12h45 ngày 23/8, mực nước thượng lưu tại hồ chứa là 191,8m, lưu lượng nước về hồ đạt 263m3/s (lúc 8h30 là 260m3/s).

Lượng xả qua nhà máy thời điểm này là 337m3/s, lượng xả qua tràn 136m3/s, tổng lượng xả 473m3/s. Trước đó, hồi 8h30 cùng ngày, tổng lượng xả của thủy điện Bản Vẽ là 405m3/s.

Theo ông Hùng, nhà máy đã vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xuống hạ du từ trước, hôm nay tăng lượng xả theo lệnh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ vào ngày 24/7 (Ảnh: Quân Nguyễn).

Theo lệnh ban hành ngày 23/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An lệnh giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ đổ về để hạ dần mực nước.

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông (Nghệ An), vượt mức báo động 1, dưới mức báo động 2 hoặc lưu lượng về hồ 1.000-1.200m3/s, nhà máy thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

Nếu xuất hiện đợt lũ làm lưu lượng nước về hồ tăng trên 1.200m3/s hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng (Nghệ An) vượt mức báo động 2, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ có khả năng đạt đến cao trình 200m, thủy điện Bản Vẽ điều chỉnh dần lưu lượng xả qua công trình cho đến khi mực nước hồ đạt đến cao trình 200m, lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ đảm bảo an toàn công trình.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ có công suất thiết kế 320MW, diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km².

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, từ ngày 21/7, khu vực miền núi tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to.

Đêm 22/7, UBND tỉnh Nghệ An ban hành thông báo khẩn gửi các địa phương khi lưu lượng về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%, tức là 5.000 năm xảy ra một lần).

Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình 3.285m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.

Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 7, nhiều xã miền núi tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do lũ và lũ quét. Thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được triển khai.

Cùng với khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đang khẩn trương ứng phó với cơn bão số 5 nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

Trong khi đó, ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết đơn vị sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Trung Bộ nằm trong khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 (bão Kajiki) đã lên phương án ứng phó với thiên tai.