Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa để ứng phó mưa bão

Sáng 23/8, ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết đơn vị sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi.

Thời gian xả tràn bắt đầu từ 9h ngày 24/8, lưu lượng xả 5-120m3/s. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Hồ Bộc Nguyên trong một lần xả tràn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo ông Cường, việc chủ động xả tràn 7 hồ chứa nước nhằm chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão (cơn bão số 5) gây ra từ ngày 24 đến hết ngày 27/8. Lượng mưa đợt này có khả năng 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Việc xả tràn giúp kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Riêng 2 hồ chứa lớn nhất Hà Tĩnh là Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) và Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) có mực nước đang khá thấp. Tuy nhiên, đơn vị quản lý hồ sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết để có sự điều chỉnh phù hợp.